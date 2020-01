Uomini e Donne: Daniele Dal Moro sarà il prossimo tronista? Ecco gli indizi

Daniele Dal Moro si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. Il giovane si è messo in luce per la sua spontaneità e per il suo bel aspetto. Ha fatto parlare di sé durante il reality più longevo della televisione per la sua relazione con Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta che ha emozionato e divertito tutta Italia.

Nelle ultime ore circola sul web un’indiscrezione che vorrebbe il giovane come uno dei candidati per il ruolo di tronista. Si tratterebbe per lui di una grande importante opportunità televisiva che potrebbe farlo conoscere ancor di più. Ovviamente non sono arrivate né conferme né smentite da parte del diretto interessato anche se ci sono alcuni indizi che potrebbero avvalorare questa tesi.

Chi è Daniele Dal Moro il nuovo tronista

Per chi non lo conoscesse Daniele Dal Moro è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello tanto da essere arrivato all’atto finale insieme a Martina Nasoni che è riuscita a vincere.

All’inizio dell’avventura televisiva i due sembravano aver trovato il giusto feeling, smarrito con il passare dei giorni. Sono seguite settimane turbolente con molte discussioni. Tanto che Daniele in alcune circostanze ha preferito rimanere lontano da Martina Nasoni passando del tempo con altri concorrenti del reality.

Questo atteggiamento, in particolare per le attenzioni riservate a Valentina Vignali, ha mandato in confusione la giovane che a più riprese si è sfogata, sottolineando di essersi sentita presa in giro. La cestista, dal canto suo, ha negato ogni tipo di coinvolgimento sentimentale e ha etichettato il rapporto con Daniele Dal Moro solo come un’amicizia. Tutto questo ha esposto Martina Nasoni a una montagna di critiche, sia all’interno che all’esterno della casa.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno cominciato a frequentarsi con maggiore intensità una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Nonostante tutto i due ci hanno provato ma le cose non sono andate per il verso giusto.

Daniele Dal Moro nuovo tronista: ecco gli indizi

Come detto la notizia che Daniele Dal Moro possa sedere sul trono più ambito d’Italia non è certa ma ci sono una serie di indizi che avvalorerebbero il tutto. Secondo quanto riportato da Il vicolo delle news, l’ex concorrente del Grande Fratello potrebbe prendere il posto di Giulio Raselli prossimo alla scelta.

Analizzando i “movimenti social” pare che Daniele abbia iniziato a seguire alcuni agenti Mediaset. Il giovane, inoltre, avrebbe annullato una serata a causa di impegni televisivi. Nello specifico non ha preso parte a “La casa di carta Party” per impegni contrattuali sopraggiunti negli ultimi giorni. Per scoprire se Daniele Dal Moro, quindi, sarà il nuovo tronista non resta che attendere la prossima registrazione del dating show di Canale 5.