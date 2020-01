Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez pubblica una foto hot prima di entrare nella Casa (Foto)

Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato una foto decisamente hot prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip: da Uomini e Donne arriva Ivan Gonzalez

Per mesi si è parlato di chi potesse entrare nella Casa del Grande Fratello Vip in questa edizione completamente rinnovata dopo il cambio al timone. Infatti, Ilary Blasi ha lasciato il posto ad Alfonso Signorini, opinionista per ben 9 edizioni.

Nel web c’era la certezza che anche per la quarta edizione del reality ci sarebbe stato qualcuno proveniente da Uomini e Donne. D’altronde in tutte le precedenti edizioni sono entrati ex volti noti del programma di Maria De Filippi. Ebbene, dopo varie indiscrezioni, ad avere la meglio sugli altri sono stati Ivan Gonzalez e Elisa De Panicis.

Lei è un’ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo, ex fidanzata di Cristiano Ronaldo. Lui è un modello spagnolo che, dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi e Uomini e Donne iberici, ha fatto il tentatore a Temptation Island Vip e il tronista a Uomini e Donne italiani.

La foto hot prima di entrare nella Casa

In queste ultime ore prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia i vari vip protagonisti stanno salutando i loro famigliari, amici e chi li segue con affetto sui social. Anche Ivan Gonzalez ha salutato a modo suo prima di lasciare i social.

L’ex tronista ha pubblicato un post con una foto di lui completamente nudo per poi dire le sue intenzioni in questa nuova avventura televisiva: nel reality vuole spogliarsi nel corpo e nell’anima. Che cosa ne pensate? Lo seguirete al Grande Fratello Vip? (Continua dopo il post)

La storia con Sonia e il gossip su Elisa

Ivan è uscito dalla sua esperienza a Uomini e Donne con Sonia Pattarino. Tra loro è iniziata da subito una storia molto passionale, fatta di viaggi e semi convivenza tra la Sardegna e la Spagna. Dopo sette mesi, però, la coppia ha deciso di lasciarsi. Secondo Sonia Ivan era troppo concentrato sul fare televisione e non era davvero innamorato di lei.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip non è ancora iniziata e Ivan si è già reso protagonista. Infatti, su di lui c’è già il gossip di una nuova relazione con un’altra concorrente del reality: Elisa De Panicis. I due si conoscono già e hanno detto di essere molto contenti di fare un programma insieme. Che cosa succederà tra di loro?