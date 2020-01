Uomini e Donne, Andrea e Natalia: presto il matrimonio e un figlio

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno fatto una rivelazione davvero inaspettata. Ecco che cosa hanno intenzione di fare nel prossimo futuro.

Uomini e Donne: la storia tra Andrea e Natalia procede a gonfie vele

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne una delle coppie che ha lasciato il programma è quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Lui, dopo un percorso molto complicato pieno di litigi e scontri, ha portato alla fine Natalia e Klaudia.

Tuttavia, tra lui e Natalia è nato qualcosa di speciale dal primo momento che si sono visti. Lei era una corteggiatrice di Ivan Gonzalez ma appena ha visto il nuovo tronista è rimasta subito colpita. Anche Andrea ha fatto di tutto per portarla tra le sue corteggiatrici e poi è nato l’amore.

Da maggio Andrea e Natalia stanno vivendo una relazione molto felice, tanto che lui qualche settimana, fa per “ufficializzare” il fidanzamento, ha regalato a Natalia un anello. Non solo, ma l’ex tronista ha rilasciato delle dichiarazioni importanti che hanno stupito un po’ tutti.

Andrea, intervista: presto il matrimonio e un bambino

Andrea Zelletta ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv e ha parlato dell’intenzione di sposare Natalia e avere presto un bambino. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno paura che sia troppo presto perché sono davvero sicuri del sentimento che è nato tra loro e vorrebbero stringere tra le braccia un bambino mentre sono ancora molto giovani come hanno fatto i loro genitori.

Non solo, ma da quanto si legge sulla rivista, la coppia ha intenzione di invitare alla cerimonia anche Maria De Filippi, alla quale devono tutto. Ovviamente per il momento sono concentrati sul loro lavoro e sull’avere un’indipendenza economica, ma questi sono i loro programmi nell’immediato futuro. Voi che cosa ne pensate?

Le altre coppie di Uomini e Donne

Nella stagione in cui sono usciti dal programma Andrea e Natalia si sono formate diverse coppie. Ad esempio, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi convivono a Latina, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione convivono a Bologna, Teresa Langella e Andrea Dal Corso convivono a Milano. Se, però, queste coppie stanno vivendo felici il loro amore, per altre non è andata così bene. Si tratta di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Loro hanno deciso di lasciarsi dopo qualche mese di relazione.

Nemmeno due settimane, invece, è durata la storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Le ex troniste hanno voltato pagina in amore, ma sui social non mancano ancora scontri e frecciatine con i loro ex corteggiatori.