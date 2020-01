Massimo Giletti e Antonella Clerici, l’addio: “L’ho lasciata io, voleva….”

La storia d’amore tra Massimo Giletti e Antonella Clerici ha rappresentato una parentesi di gioventù. I due conduttori hanno avuto una relazione, una storia d’amore che seppur non lunghissima, è stata in ogni caso intensa ed importante. Belli, giovani ed innamorati, ai tempi, precisamente negli anni 90, hanno fatto sognare schiere di romantici fan, fino ad arrivare però al triste ed inaspettato epilogo.

Massimo Giletti ha lasciato Antonella Clerici

Per molto tempo è aleggiato una sorta di mistero su questa relazione, nessuno ne ha parlato, niente è stato scoperto. Solo recentemente sono stati svelati dettagli in più. A fornirli è stato il diretto interessato che, in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, ha spiegato nel dettaglio e senza giri di parole, le motivazioni che l’hanno spinto a dire addio all’ex conduttrice de La Prova del Cuoco.

Massimo Giletti ha parlato di incompatibilità caratteriale, ma nello specifico di visioni ed obiettivi di vita differenti, almeno in quel periodo. Il padrone di casa di Non è L’Arena ha rivelato che dopo un anno, Antonella ha esternato il suo desiderio di maternità, una volontà, quella di costruire una famiglia, che per lui non era ancora il momento di mettere in atto.

Per questo motivo, pur di non renderla infelice e amandola tanto, ha deciso di porre fine alla relazione, sapendo che non avrebbe potuto darle quel che cercava e sognava.

Il rapporto sereno di amicizia

Si dice che Antonella Clerici abbia sofferto molto per la separazione e che per molto tempo i due siano stati distanti. Oggi però le cose sono decisamente cambiate e il dolore è solo un lontano e triste ricordo.

I due si sono ritrovati in un nuovo rapporto, fatto di amicizia e di stima reciproca. D’altronde, entrambi hanno voltato pagina: Antonella vive una felicissima relazione con il suo compagno Vittorio Garrone ed è mamma felice della piccola Maelle.

Giletti continua ad essere, invece, lo scapolo d’oro della tv. Al momento, non ha ancora trovato la sua anima gemella, nonostante i vari flirt che di tanto in tanto gli vengono attribuiti.