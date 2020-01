Maria De Filippi truffata: ecco cosa è successo a Uomini e Donne (VIDEO)

Nell’ultimo periodo Uomini e Donne sta attraversando un periodo molto particolare a livello di ascolti almeno epr quanto riguarda il trono classico. I telespettatori,infatti, pensano che i giovani partecipano al programma solo per visibilità e non per trovare la propria anima gemella.

A confermare i dubbi dei fan di Maria De Filippi è sopratutto il trono di Giulio Raselli. Se per la padrona di casa i propri ragazzi sono da difendere, questa volta con l’ex tentatore di Temptation Island Vip ha fatto un vero e proprio buco nell’acqua. Il giovane ha riempito la redazione a causa delle tantissime segnalazioni. L’ultima lo vede protagonista a infrangere il regolamento di non partecipare a serate sponsorizzate.

Uomini e Donne sfruttato per visibilità

Di sicuro Giulio non è il primo ragazzo che sfrutta la visibilità di Uomini e Donne. In tanti hanno utilizzato il programma per emergere come influencer sui social e garantirsi un lavoro.

Da anni ormai, chi esce appunto dal noto formati di Maria De Filippi ha già la “strada spianata” assicurandosi così un grande quantità di follower per iniziare a guadagnare. Quest volta però, la truffa sembrerebbe arrivata non da un suo pupillo ma bensì da un sito web che è spopolato su internet proprio grazie a Maria.

Truffa contro Maria

Secondo alcune indiscrezioni pare che oltre agli influencer, a prendersi gioco di Maria De Filippi è anche un sito da lei molto conosciuto. Stiamo parlando di Trash italiano. A lanciare la ‘bomba’ è stato Mario Serpa, ex corteggiatore ed ex opinionista di Uomini e Donne.

Il giovane ha affermato che Marco D’Annolfi, fondatore di Trash Italiano, starebbe “pilotando” la classifica dei personaggi televisivi. Inoltre, i suoi fan, hanno riempito l’influencer di messaggi e foto per provare che nonostante loro stiano votando positivamente, nella classifica risulterebbe ultimo.

Le accuse al sito sono tantissime e tutte da parte dei seguaci dell’ex di Claudio Sona. Quest’ ultimi non si capacitano di come possa cambiare così drasticamente la classifica e Serpa ha confermato che il creatore di Trash Italiano userebbe spesso questi ‘stratagemmi’. Ecco il Video.