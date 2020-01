Uomini e Donne: il nuovo tronista è un noto ex gieffino? Le ultime indiscrezioni

Il prossimo tronista di Uomini e Donne potrebbe essere un noto ex gieffino. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne: presto un nuovo tronista

La nuova stagione di Uomini e Donne ha avuto un trono classico davvero molto movimentato. Questa volta non si sono seguiti percorsi prestabiliti o rispettati tempi televisivi ma è successo tutto in modo molto improvviso e spontaneo.

Prima Sara Tozzi ha lasciato il trono dopo qualche puntata, poi Alessandro Zarino ha scelto all’improvviso Veronica ma lei ha rifiutato e si è seduta sul trono per poi lasciarlo tre settimane dopo per tornare da Alessandro. Infine, Giulia Quattrociocche ha scelto all’improvviso Daniele Schiavon.

L’unico sopravvissuto di questa prima parte di programma è Giulio Raselli. Quest’ultimo era corteggiatore di Giulia Cavaglia, la quale ha scelto il suo rivale Manuel Galiano. Poi ha partecipato come tentatore a Temptation Island e ha accettato di sedersi sul trono. Giulio sembra essere arrivato finalmente ad una scelta tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso e quindi presto la sua poltrona rimarrà vuota.

Al momento sul trono ci sono Carlo Pietropoli e Sara Amira. Probabilmente la redazione sceglierà presto (o l’ha già scelto?) un nuovo tronista. Ecco qui di seguito nell’articolo le indiscrezioni che stanno circolando nel web a tal proposito.

Un ex gieffino sul trono?

Da qualche ora sta circolando nel web una notizia, ovvero che la redazione di Uomini e Donne avrebbe scelto come nuovo tronista un noto ex gieffino. Si tratta di Daniele Dal Moro. Lui ha partecipato al Grande Fratello 16 e ha intrapreso una relazione molto complicata con Martina Nasoni.

Pare che Daniele abbia iniziato a seguire su Instagram alcuni agenti Mediaset e che abbia annullato alcuni impegni per “contratti televisivi”. Per molti questi sono chiari indizi di una sua imminente presentazione nel programma di Maria De Filippi. Vi piacerebbe vedere Daniele come tronista?

Le critiche

Ovviamente sui social gli utenti hanno già iniziato a mormorare. Daniele nei mesi scorsi aveva parlato più volte di aver rifiutato programmi come Temptation Island e di non essere interessato a quel genere. Ma i contratti e gli impegni televisivi che l’hanno portato a cancellare delle serate a che cosa si riferiscono allora? Non rimane che attendere ancora qualche giorno per saperne di più.