Paolo Bonolis, il nuovo sgarbo di Barbara D’Urso: nuova guerra per Avanti un altro?

La dimenticanza di Barbara D’Urso

Dopo una lunga vacanza e lo stop delle sue trasmissioni, ieri è tornato nuovamente Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Quest’ultima ha messo a disposizione del suo pubblico numerose argomentazioni, si di cronaca che di gossip.

Infatti nella seconda parte Lady Cologno ha parlato a lungo con Elena Morali per il cosiddetto triangolo amoroso con Scintilla e Di Lorenzo. Ma prima di lasciare la linea al programma successivo, Barbarella ha snobbato ancora una volta Paolo Bonolis. In che senso?

La conduttrice napoletana ha chiuso in fretta e in furia il suo format, non prima, però, di aver ringraziato tutti pronunciato la solita frase: ‘Il mio cuore è vostro e soprattutto dei miei figli’. Ma Carmelita ha avuto una dimenticanza davvero clamorosa.

Lady Cologno non annuncia Avanti un altro! di Paolo Bonolis

Come la scorsa stagione, anche ieri Barbara D’Urso ha praticamente dimenticato o snobbato, di passare la linea al collega Paolo Bonolis. Ricordiamo, infatti, che quest’ultimo insieme a Luca Laurenti e il mini-mondo sono tornati con la nuova stagione di Avanti un altro!.

Il game show ha preso il posto di Conto alla Rovescia di Gerry Scotti. Ma i telespettatori hanno notato un particolare facendo intendere che quella di Lady Cologno non è una dimenticanza. Infatti la 62enne prima di andare in nero ha ricordato due appuntamenti: il primo con La Pupa e il Secchione, in onda la sera stessa su Italia 1 e condotto da Paolo Ruffini e la sua giunonica opinionista ed inviata Francesca Cipriani.

L’altro, invece, è per il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 4, che prenderà il via stasera e venerdì. Al timone del reality show ci sarà Alfonso Signorini, mentre Pupo e Wanda Nara saranno gli opinionisti.

Paolo e Barbara: nuovi attriti?

Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro! che è tornato in tv dopo mesi d’assenza nella serata dell’Epifania, non sono stati per niente menzionati da Barbara D’Urso. Un atteggiamento, quello di Carmelita, che non è piaciuto per niente al popolo del web e che non ha perso tempo a criticarla.

Non è la prima volta che la conduttrice partenopea si comporta in questa maniera. Infatti da nove stagione è sempre la stessa storia. C’è da dire, però, che qualche anno fa la 62enne è stata ospite nel game show per beneficenza smentendo che tra lei e Bonolis ci fossero degli attriti. Sarà la verità?