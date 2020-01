Uomini e Donne: le parole di Gemma dopo l’addio a Juan Luis

Gemma Galgani ha messo fine alla sua storia con Juan Luis e ha pubblicato un post dopo la puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Gemma Galgani dice addio a Juan Luis

Nella puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda martedì 7 gennaio abbiamo visto una Gemma davvero decisa e determinata. Infatti, la dama di Torino ha ammesso di aver vissuto in un’illusione per due mesi, ma di aver finalmente aperto gli occhi.

Ovviamente stava parlando di Juan Luis. Gemma ha fatto di tutto per far andar bene le cose con il cavaliere che era venuto a corteggiarla. Tuttavia, la sua riluttanza a baciarla e a dire certe cose in studio le hanno fatto nascere dei dubbi.

Nonostante Juan volesse continuare a conoscere Gemma, lei gli ha detto che il capitolo è definitivamente chiuso. La dama non intende più perdere tempo alla sua età con persone che vogliono solamente prenderla in giro. Questa volta la dama ha avuto l’appoggio di molte dame del parterre, molte persone tra il pubblico e di Gianni Sperti.

Il post dopo la puntata e le parole di Ursula Bennardo

Gemma, dopo la puntata di Uomini e Donne, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Nessuna frecciatina a Juan Luis, solamente una semplice frase: “Iniziamo il nuovo anno”. Insomma, anche dopo una puntata così particolare, Gemma non ha voluto dedicare altro tempo al tecnico dentista napoletano. Voi che cosa ne pensate? Gemma ha ragione? (Continua dopo il post)

Inoltre, per Gemma sono arrivate le parole di un’ex dama: Ursula Bennardo. Quest’ultima stava guardando la puntata con la sua bambina, Bianca, e ha voluto dire a Gemma che approva la sua decisione e che è stato giusto allontanare Juan Luis.

Gemma volta pagina

Nelle registrazioni del trono over che non sono ancora andate in onda Gemma ha conosciuto un altro uomo. Si tratta di Marcello. La dama, però, pensava che lui le avesse dato l’esclusiva ma non è così. Il cavaliere è uscito anche con Anna Tedesco e con entrambe ci sono stati dei baci a stampo.

Inevitabilmente Gemma è rimasta molto male per questo e in studio ha litigato con entrambi, prima di mettersi a piangere. Per vedere nel dettaglio che cosa è successo non rimane che attendere ancora qualche giorno quando verranno mandate in onda le puntate.