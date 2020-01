Una Vita anticipazioni 12 gennaio: tutti temono che Telmo, Celia e Felipe siano morti

La soap opera Una Vita ha ripreso ad andare regolarmente in onda su Canale 5 alle 14.10 circa e, stando alle anticipazioni, a partire dal 12 gennaio, andrà in onda anche di domenica. Il primo episodio domenicale dell’anno sarà particolarmente ricco di colpi di scena.

L’evento di maggiore interesse sarà, sicuramente, la preoccupazione di tutti gli abitanti di Acacias circa le condizioni di salute di Celia, Felipe e Padre Telmo. Quest’ultimo, infatti, si è introdotto in casa loro per poterli curare, ma non darà più notizie.

Una Vita spoiler: Lucia in pena per Telmo

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domenica 12 gennaio rivelano che Lucia sarà molto preoccupata per Telmo, poiché ha deciso di recarsi a casa di Celia e Felipe. Samuel, ovviamente, non accetterà di buon grado questa eccessiva apprensione della sua compagna. Allo scopo di rendersi utile, l’Alvarado fornirà al sacerdote un medicinale che pare abbia funzionato con gli ammalati dell’Hoyo.

Sui due protagonisti della soap, però, tali cure non sembreranno sortire gli effetti sperati, sta di fatto che le loro condizioni continueranno a peggiorare. Su di un altro versante, vedremo che Lolita continuerà a ricevere le pressioni di Ceferino, il quale non sembrerà affatto intenzionato a lasciare il paese senza di lei.

Anticipazioni 12 gennaio: la scoperta di Leonor e la preoccupazione degli abitanti

Particolarmente intrigante, inoltre, diventerà la situazione di Inigo. Il protagonista si lascerà coinvolgere sempre di più dalle scommesse clandestine sugli incontri di boxe, al punto da incrinare i rapporti con Leonor. Nel corso della puntata del 12 gennaio di Una Vita, infatti, le anticipazioni ci svelano che la donna incomincerà ad avere dei sospetti molto pesanti sul suo uomo.

A fomentare i suoi dubbi, poi, sarà una scoperta inaspettata. Leonor troverà un mucchio di soldi nascosti da Inigo che le faranno gelare il sangue. Quest’ultimo proverà a spiegarle di aver guadagnato quel denaro in modo onesto e per tenerla buona le dirà di averle comprato anche un regalo. La dama, però, non si lascerà abbindolare e incomincerà ad allontanarsi sempre più da lui.

Intanto, da casa di Felipe e Celia non ci saranno segni di vita. Tutti gli abitanti di Acacias incominceranno a temere che la coppia e Padre Telmo non siano riusciti a sopravvivere.