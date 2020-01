Una Vita anticipazioni 13-19 gennaio: Celia preoccupata per Lucia

Cosa succederà nella settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 in Una Vita? La situazione a casa Alvarez Hermoso sembra ora tranquilla, dopo che Telmo è riuscito a salvare le vite di Celia e Felipe.

Non andrà però altrettanto bene a Lolita, che non riesce a liberarsi della pesante presenza di Ceferino, arrivato ad Acacias con l’intenzione di sposarla per non rimanere vittima della maledizione di Cabraigho. Intanto Telmo, di fronte agli ultimi avvenimenti, deciderà di prendersi un po’ di tempo.

Anticipazioni Una Vita dal 13 al 19 gennaio: la decisione di Telmo

Nelle puntate settimanali della seguitissima soap opera in onda su Canale 5, Telmo deciderà di prendersi un po’ di tempo per riflettere su Lucia e soprattutto sui suoi sentimenti. Ora che la Alvarado ha deciso di sposare Samuel, non ha senso continuare a combattere per lei. Il religioso mediterà di lasciare Acacias per non soffrire.

Nel frattempo, Ceferino avrà modo restare solo con Casilda. L’idea di Trini sembra aver avuto successo. I due si troveranno in soffitta e saranno piuttosto imbarazzati. Nonostante capiscano di avere feeling, non arriveranno al fatidico bacio.

Ciò significa che Lolita non è ancora libera dalla maledizione e dovrà sposare Ceferino. Fabiana e Trini però non demorderanno. Le anticipazioni di Una Vita continuano con la rabbia di Inigo, certo del fatto che sua sorella istighi Jordi Barò.

Flora in pericolo a causa di Jordi

Le anticipazioni settimanali di Una Vita svelano inoltre che Flora si sentirà offesa da Inigo e così cercherà conforto in Leonor. La scrittrice le crederà ma le consiglierà nello stesso tempo di non dare più corda a Jordi. Il Barò, successivamente, con una scusa riuscirà a far allontanare dalla cioccolateria Inigo. Solo con Flora, non perderà tempo per importunarla.

Intanto, Samuel proseguirà con le sue ricerche sul passato di Telmo. Peccato che Rogelio non abbia nessuna informazione interessante. Sarà però l’Alday che si accorgerà di un dettaglio che potrebbe fare al caso suo. Celia mostrerà preoccupazione per Lucia, certa che la cugina non ami davvero Samuel e che possa tornare da Telmo.

Il Martinez così, penserà che sia arrivato davvero il momento di lasciare il quartiere. Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 17 gennaio, Samuel partirà per un viaggio alla ricerca del retroscena sul passato di Telmo che crede aver scovato. Lucia invece troverà la donna nel ritratto e dirà a Telmo di raggiungerla a casa sua. Il Martinez non accetterà e così sarà la stessa Alvarado a recarsi da lui.