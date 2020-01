Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: la nuova fiamma del Premier è giovanissima (FOTO)

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sarebbero detti addio, almeno questa è l’indiscrezione circolata dal web e ritornata anche dal sito Affaritaliani.

La coppia che negli ultimi anni ha mostrato di essere felice e di andare contro il pregiudizio della gente, nonostante i tantissimi anni di differenza pare si sia lasciata. A lasciare ancor di più i lettori senza parole, però, sarebbe la nuova fiamma del premier anch’essa giovanissima e napoletana. Vediamo insieme di chi si tratta.

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati

Silvio Berlusconi non è solo un uomo di Politica. Nell’ultimo decennio, infatti, il padre di Pier Silvio è stato al centro di numerosi scandali tra cui il famoso “Bunga Bunga”. Insieme a lui altri grandi big dello spettacolo e non solo sono stati trascinati in un processo che ancora oggi è in corso…

Dopo la fine della storia con l’ex moglie Veronica Iario si è innamorato della bellissima Francesca Pascale con il quale è stato assieme per 10 anni. Entrambi hanno condiviso lavoro, passioni e tanto altro ma nelle ultime ore un nuovo pettegolezzo li ha travolti.

Nel dettaglio, pare che Berlusconi abbia nuova fidanzata, che svolge il ruolo di deputato di Forza Italia, Segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile Sicurezza del Gruppo di Forza Italia. Chi sarà?

La nuova fiamma del Premier

La nuova fidanzata di Silvio Berlusconi è Martina Fascina. La donna ha 30 anni e anch’essa è originaria di Napoli. Nata il 9 gennaio del 1990, e laureata all’Università La Sapienza di Roma come professione è una pubblic relation specialist presso l’AC Milan. (Continua dopo la foto)

Martina ha sempre fatto parte della Politica ed è stata inserita in due colleghi: uno a Napoli Nord con Mara Carfagna e l’altro a Napoli Sud con Paolo Russo. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, come riporta anche Il Fatto Quotidiano, la giovane frequenterebbe Palazzo Grazzioli già da due anni, partecipando a aperitivi e cene con altri colleghe. Come l’avrà presa Francesca questa notizia? Forse proprio per questo motivo aveva cambiato casa?