Maria De Filippi scatenata, il ballo sensuale con l’amico infiamma il web (FOTO)

Mancano pochi giorni al grande debutto della nuova stagione di C’è posta per te. “C’è posta per te”. Il programma capitanato da Maria De Filippi, ritornerà presto sui teleschermi di milioni di italiani. Il format è seguito da più generazioni esabato 11 Gennaio 2020 raggiungerà il suo ventennale. Infatti, era 12 Gennaio del 2000 quando la conduttrice su Canale 5 presentò la prima puntata di “C’è posta per te”.

Maria De Filippi scatenata insieme a Kleidi

Sono trascorsi già 20 anni da quando Maria De Filippi è andata in onda la prima volta C’è posta per te. Chi segue il programma, sa benissimo che in ogni puntata non mancano mai personaggi dello spettacolo, cantanti, e calciatori e ognuno a suo modo riesce a realizzare il sogno di qualcuno. In tanti, riescono a mettere allegria e portare sorrisi a chi purtroppo non riesce più ad apprezzare la vita

L’idea di coinvolgere spesso anche Queen Mery in siparietti ironici o altro ha stuzzicato la fantasia di tanti, sopratutto del noto ballerino Kledi Kadiu. Quest’ultimo come pochi ricordano, all’epoca riuscì a far ballare la sua amica in una danza scatenata, tra applausi e consensi del pubblico. (Continua dopo la foto)

Nessuna relazione segreta tra Maria e Kleidi

Keidi è ‘nato’ proprio grazie a Maria De Filippi e ha trovato il successo con Amici. Il giovane, oltre a vincere la categoria ballo è diventato un insegnante di professione anche presso la stessa scuola.

Durante gli anni del suo grandissimo successo a Canale 5, in tanti hanno ipotizzato un legame particolare con Queen Mary. Secondo alcuni, i due avrebbero avuto una relazione segreta e Maria avrebbe tradito Maurizio.

A tal proposito, proprio il ballerino in una recente intervista a Vieni Da Me ha voluto dire la sua sul caso affermando che oltre ad una bellissima amicizia tra lui e la De Filippi non c’ è mai stato nulla. Su tante caratteristiche sono anche compatibili e nonostante il suo trasferimento fuori dall’Italia sono riusciti comunque a rimanere in buon rapporti.