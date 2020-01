Grande Fratello Vip, le ultime dichiarazioni di Pago: partecipo perché ho bisogno di soldi e non escludo il ritorno di Serena

Pago ha rilasciato un’interessante intervista prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: Pago è uno dei concorrenti ufficiali

Pago è un cantautore sardo che diversi anni fa ha raggiunto diversi riconoscimenti soprattutto per il tormentone estivo Parlo di te e ha vinto il reality Music Farm. Di lui si sono perse un po’ le tracce in seguito ma nei mesi scorsi è tornato in tv nella seconda edizione di Temptation Island Vip con la compagna Serena Enardu.

La partecipazione al programma condotto da Alessia Marcuzzi per lui è stata una vera e propria sofferenza. Infatti, Serena, dopo sette anni di convivenza, si è lasciata andare tra le braccia di un tentatore e ha ammesso di non sentire più amore nei confronti di Pago.

Il pubblico ha apprezzato davvero molto Pago nel programma targato Fascino e ha iniziato a seguirlo con affetto. Alfonso Signorini ha deciso, quindi, di prenderlo con sé nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantautore non ci ha pensato molto e ha accettato per voltare pagina in diversi aspetti della sua vita.

Pago confessa: partecipo al reality per i soldi e non escludo il ritorno di Serena

Pago, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un paio di interviste al settimanale Chi e a Tv Sorrisi e Canzoni e ha confessato che con questa nuova esperienza vorrebbe superare quello che è successo con Serena Enardu. Non solo, il cantautore ha ammesso senza problemi di aver bisogno di soldi.

Nella Casa spera di far conoscere meglio Pacifico Settembre (il suo vero nome) in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto nei suoi lati divertenti dal momento che il pubblico a Temptation Island Vip l’ha visto solamente piangere per amore. Inoltre, ha detto che non esclude la possibilità di innamorarsi, ma ovviamente il suo cuore non è libero e “non esclude il ritorno”.

Nella Casa più spiata d’Italia Pago porterà con sé la chitarra, una foto del papà e del figlio. La lontananza da quest’ultimo lo spaventa molto. Una volta terminato il reality ha tutte le intenzioni di tornare a fare il cantante a tempo pieno. Voi che cosa ne pensate di lui? Siete curiosi di vederlo in questa nuova esperienza televisiva?