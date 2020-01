‘Ma Icardi non ti vede…’: Wanda Nara sotto la doccia, la FOTO bollente infiamma il Grande Fratello Vip

Ancora una volta Wanda Nara ha dato il meglio di se sui social e il pubblico maschile ha approvato le sue grazie. Ormai i suoi scatti bollenti infiammano il web e questo postato a poche ore dal debutto del Grande Fratello Vip 4 ha fatto perdere la testa a tutti. Vediamo nei dettagli cosa ha fatto…

Wanda Nara stupisce totalmente svestita sotto la lampada

Wanda Nara è appena tornata dalle vacanze alle Maldive con tutta la famiglia, ma non smette di postare immagini in bikini ad alto tasso erotico. Mentre Mauro Icardi resta a Parigi per gli impegni con la propria squadra, l’argentina è volata a Roma per il grande debutto al Grande Fratello nelle vesti di opinionista.

Sui social ,però, è ancora in due pezzi con lato B in bella vista durante una doccia bollente. Poche ore fa, inoltre, dopo questo scatto che ha lasciato tutti senza parole si è immortalata sotto una lampada abbronzante come mamma l’ha fatta. Continua dopo il post.

Senza vestiti e senza intimo, Wanda è tutta nuda e la foto postata direttamente su IG nel giro di poche ore è diventata virale. Ovviamente la modella ha ottenuto numerosi consensi da parte del pubblico maschile tanto che qualcuno ha scritto: ‘questo vogliamo vedere’. Altri, invece pare non abbiano gradito la sua performance pensando soprattutto al suo compagno e chiedendole se Maurito vedesse i suoi post.

Grande debutto al Grande Fratello Vip 4

E’ davvero un momento d’oro per Wanda Nara. La bellissima modella argentina, nonchè procuratore del suo compagno Maurito Icardi è attualmente una delle donne più seguite e desiderate dagli italiani.

A confermare la sua bellezza e la sua perfetta forma fisica sono soprattutto gli scatti al naturale e bollenti che posta sui social. Wanda è una donna forte, determinata e piena di grinta e questa sera è pronta per una nuova esperienza lavorativa. Dopo il ruolo di opinionista a Tiki Taka è la volta de Il Grande Fratello Vip, dove da questa sera sarà affiancata a Pupo e Alfonso Signorini.