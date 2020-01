L’Eredità, Flavio Insinna ci ricasca, arriva la dura accusa: favoritismi verso la campionessa [FOTO]

L’Eredità contro Avanti un altro!

Da un paio di giorni c’è una nuova sfida nel preserale della televisione italiana. Su Rai Uno va in onda come sempre L’Eredità capitanata da Flavio Insinna, Mentre sulla rete ammiraglia Mediaset è tornata la coppia televisiva più irriverente degli ultimi anni, ovvero Paolo Bonolis e Luca Laurenti col quiz Avanti un altro!.

Parlando del game condotto dall’attore romano, nelle ultime ore ci sono stati una serie di malumori da parte di alcuni telespettatori e anche del popolo del web. Per quale ragione? Si ipotizza che una concorrente avrebbe un trattamento speciale da parte degli autori e dallo stesso padrone di casa.

La campionessa Simona favorita rispetto gli altri? La clamorosa accusa

Lo scorso 6 gennaio, in occasione della puntata dell’Epifania, a L’Eredità è stata proclamata una nuova campionessa. Stiamo parlando della signora Simona che arriva da Livorno e l’altro ieri nel gioco 5-4, l’insegnante di nuoto ha superato Luca Liaci, il campione in carica.

Infatti la donna si è presentata alla Ghigliottina con ben 180 mila euro di montepremi. Purtroppo è stata costretta a dimezzare, ma alla fine ha perso 45 mila euro. Il vocabolo da indovinare nell’ultimo gioco era ‘Osservazione’. La campionessa, però, è tornata nella giornata di ieri presso gli studi di Fabrizio Frizzi, ex Dear, e purtroppo ha perso il titolo.

Nonostante la sconfitta, su Twitter si è scatenata una vera e propria protesta contro il programma di Rai Uno. In tanto, infatti, sostengono che la livornese fosse favorita dagli autori.

L’attacco su Twitter verso gli autori de L’Eredità

Attraverso il social network, degli utenti hanno consigliato all’ormai ex campionessa de L’Eredità, Simona, di volare più basso e di non darsi delle arie perché non è nessuno. Poi sono partiti gli insulti verso gli autori del game show del preserale di Rai Uno, ma anche contro il conduttore capitolino Flavio Insinna.

Ma quest’ultimo, più volte in trasmissione ha detto che le domande fatte ai concorrenti in gara sono scelte casualmente. Poi c’è da dire che se era favorita non perdeva il titolo il giorno seguente. Ecco i commenti di protesta su Twitter: