Alfonso Signorini attacca i GF di Barbara D’Urso? Poi il retroscena sulla De Lellis

Il grande giorno è, ormai, arrivato e il Grande Fratello VIP sta per riaprire i battenti. L’assoluta novità di quest’anno è, sicuramente, nella conduzione. Affidare un reality show così seguito ad un personaggio nuovo è sempre una scelta azzardata, per questo, tutti sono curiosi di sapere come se la caverà il direttore di Chi. Alfonso Signorini, sul suo giornale, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del GF e anche della sua collega Barbara D’Urso.

Dalle parole pronunciate dal giornalista, però, alcune persone hanno intuito la presenza di qualche frecciatina nei confronti dell’operato precedente della conduttrice. Vediamo che cosa è emerso anche in merito ad un altro volto molto discusso: Giulia De Lellis.

Alfonso Signorini su Barbara D’Urso

Sul settimanale Chi è stata pubblicata l’intervista fatta al Alfonso Signorini in cui ha parlato del GF ed ha menzionato anche Barbara D’Urso. Nel caso specifico, il conduttore ha detto di essere prontissimo a cimentarsi in questa nuova avventura, anche se la fatica è parecchia. Il giornalista, inoltre, non ha potuto fare a meno di fare un paragone con una vecchia conoscenza in termini di reality, ovvero, Lady Cologno.

Signorini ha detto che il suo intento sia quello di dare luogo ad un GF formato da persone realmente famose, non come è accaduto in passato con la D’Urso. Quest’ultima, infatti, ha inserito nei suoi programmi passati personaggi già apparsi in tv, ma che non possono certamente definirsi famosi. Questa potrebbe essere una piccola frecciatina alla sua collega che, tuttavia, non è stata accolta, almeno per il momento.

Il retroscena su Giulia De Lellis

Nel corso dell’intervista, oltre che menzionare Barbara D’Urso, Alfonso Signorini ha parlato anche di un altro nome molto discusso in questo periodo, quello di Giulia De Lellis. In origine, infatti, si era ipotizzato che l’influencer potesse prendere il posto di opinionista del reality show. Il conduttore ha confermato tale rumors ed ha detto che, in effetti, Mediaset era a un passo dal chiudere il contratto con la giovanissima esperta di tendenze.

All’ultimo momento, però, forse i troppi impegni della ragazza, hanno capovolto le carte in tavola optando per Wanda Nara e Pupo. Una cosa è certa, Signorini ha affermato di aver fortemente voluto personaggi nuovi e non i soliti opinionisti già visti in passato. Questa sua decisione darà i risultati sperati? Non ci resta che attendere per scoprirlo.