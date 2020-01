Amici 19, torna il daytime ma scoppia il caos: liti e lacrime nella scuola

Il daytime di Amici è tornato su Real Time martedì 7 gennaio ma tra i ragazzi è già scoppiato il caos. Ecco che cosa è successo.

Amici 19: liti e lacrime nella scuola, Jacopo contro Martina

Martedì 7 gennaio su Real Time Marcello Sacchetta e Lorella Boccia sono tornati al timone del daytime di Amici 19. Nella puntata sono state mostrate le sfide affrontate dai ragazzi nel torneo “i migliori” prima delle vacanze natalizie.

Stefano ha sfidato Nyv, mentre Michelangelo ha sfidato Skioffi ma nessuno dei due è riuscito a prendere il loro posto dalla sedia dei migliori, appunto. La terza sfida ha visto Martina contro Nyv e alcuni concorrenti sono stati interpellati da Marcello su chi potesse vincere la sfida. Giulia, Jacopo e Skioffi hanno detto di apprezzare Martina ma che secondo loro avrebbe vinto Nyv.

Queste parole hanno innescato la reazione furiosa di Martina. La ragazza, tornata in sala relax dopo aver perso la sfida, ha iniziato ad urlare contro i ragazzi che avevano espresso la loro opinione dicendo loro quanto erano falsi e ipocriti. Secondo la cantante, in privato e senza telecamere, avevano appoggiato lei e detto che avrebbe vinto di sicuro.

Jacopo, stanco del comportamento sopra le righe di Martina, si è arrabbiato molto ed ha cominciato a inveire contro di lei. Il cantante ha detto che le persone sono libere di esprimere il loro parere e non per questo vuol dire che si va contro uno o l’altro nella scuola. Il ragazzo ha invitato Martina a rilassarsi e a non “rompere più i c***” alle persone.

Tuttavia, dopo lo scontro Jacopo è scoppiato in lacrime, dispiaciuto per la situazione e per quello che Martina pensa di lui. Ma le cose sembrano essersi sistemate.

Jacopo e Martina hanno risolto le incomprensioni?

Un ruolo fondamentale nello scontro tra i due allievi di Amici 19 l’ha avuto la ballerina Talisa. Prima è andata a consolare Jacopo e a dirgli di non farsi abbattere e di lasciare che qualcuno spenga il suo sorriso e poi è andata anche da Martina. La ballerina ha cercato di far capire alla cantante che tutti le vogliono bene ma questi suoi scatti d’ira la portano ad esagerare e ad offendere le persone senza motivo.

Sembra che adesso sia tornato il sereno. Sui social Martina e Jacopo hanno condiviso diverse Instagram Story di commenti sull’accaduto ma i toni sembravano molto tranquilli ed ironici. Voi che cosa ne pensate dei due cantanti?