Naike Rivelli si spinge oltre: mostra i peli pubici e il lato B per augurare la buonanotte [FOTO]

Naike Rivelli in versione Befana sexy

Naike Rivelli ha iniziato il 2020 in maniera abbastanza scatenata. La modella ed attrice infatti, in questi pochi giorni del nuovo anno non si risparmiata nel condividere delle foto davvero sensuali e provocatorie.

Ad esempio, per l’Epifania la figlia di Ornella Muti si è mostrata su Instagram in versione Befana sexy. Di solito la vecchina che si festeggia il 6 gennaio oltre ad essere anziana e brutta è vestita con degli stracci. Ma l’influencer ne ha fatta vedere una versione tutta sua: perizoma rosso e i tacchi alti, oltre al solito cappello da strega e la classica scopa con tanto di calza rossa. Dolcetti o carbone?

Ovviamente il suo lato B scolpito e sodo ha mandato in visibilio i suoi circa 250 mila follower. In pochissimo tempo, infatti, la foto ha ottenuto migliaia di likes e numerosi complimenti. (Continua dopo il post)

La provocazione della figlia di Ornella Muti

Qualche ora fa, invece, Naike Rivelli ha voluta dare la buonanotte ai seguaci in un modo tutto suo. La figlia di Ornella Muti ha lanciato l’ennesima provocazione social postando uno scatto davvero particolare. Nello specifico si vede la parte inferiore del corpo di una donna con addosso solo un paio di slip.

Ma quest’ultimi sono talmente striminziti che si possono notare parte dei peli pubici. Inoltre all’interno della biancheria intima, grazie ad un fotomontaggio, è possibile vedere la modella completamente svestita con il suo Lato B in bella vista. Anche in questo caso i follower hanno apprezzato moltissimo. (Continua dopo il post)

Il nuovo augurio per il 2020

In occasione del post condiviso su Instagram nel giorno dell’Epifania, Naike Rivelli ha voluto lanciare un nuovo augurio. Giorni fa, la figlia di Ornella Muti ha spiegato che il migliore modo per far arrivare immediatamente un messaggio agli utenti è quello di mostrarsi nude o semi vestite.

Infatti nonostante la figlia di Ornella Muti ha preso le sembianze di una Befana sexy, nella didascalia ha scritto che il 2020 inizia con delle brutture. Quindi ha chiesto alla vecchietta di portare un po’ di pace, serenità e soprattutto soldi a chi ne ha bisogno.