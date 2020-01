Scandalo a Uomini e Donne, lite furibonda: “Hai fatto la mantenuta e ti sei presa un uomo impegnato”. Arriva la denuncia

A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Da giorni suoi social non si parla d’altro ovvero della vacanza lussuosa di Teresa Langella.

La giovane napoletana è stata duramente attaccata per la sua partenza insieme al suo fidanzato Andrea, sia da parte dei fan che dalla ex tronista Mara Fasone. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Duro scontro tra le due ex troniste di Uomini e Donne

Teresa Langella non è di certo una che le manda a dire e pochi giorni fa ha sbroccato sui social, rispondendo agli insulti e alle critiche ricevute. In particolar modo, la ventenne ha lanciato una pesante frecciatina a Mara Fasone dandole senza giri di parole della mantenuta. “C’è chi le vacanze, le bollette, la casa, se le paga da sola, e chi spera che qualche agenzia, che da un anno a questa parte supplica, accetti per darle lavoro. Prova a brillare da sola”.

Ieri la ragazza accusata è tornata all’attacco ed anche detto di voler denunciare l’ex collega, conosciuta a Uomini e Donne, per diffamazione. Con un lungo post sui social ha ricordato ai fan della Langella quando ai tempi del trono ci tenesse alla sua umiltà ricordando anche a Maria De Filippi di volere accanto un ragazzo ‘normale’. A quanto pare, in tanti, hanno approvato le parole della Fasone e proprio con lei hanno condiviso alcuni pensieri contro la ballerina napoletana.

Mara Fasone pronta a denunciare Teresa Langella

Mara e Teresa sono davvero ai ferri corti. Le due ex torniste di Uomini e Donne sui social se le stano dicendo di tutti i colori e poche ore fa è arrivata l’ennesima frecciatina della Fasone. Quest’ultima ha risposto a tutti coloro che le hanno dato della gelosona affermando che in vita sua non ha mai avuto bisogno di un uomo per comprarsi una borsa firmata o tanto meno fare un viaggio.

A lasciare proprio i propri follower senza parole sono state altre affermazioni che sempre l’ex tronista ha lanciato alla Langella. In pratica ha dato della poco di buono alla ballerina napoletana rivelando che per colpa sua una coppia si sarebbe lasciata e lei ha rubato il ragazzo fidanzato.