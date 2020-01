Avete mai visto la nipote di Gemma Galgani? Ecco Carola, somiglia molto alla dama di Uomini e Donne [FOTO]

Gemma Galgani e la nuova delusione amorosa

Gemma Galgani in questi giorni ha dovuto affrontare una nuova peripezia sentimentale. Infatti dopo l’addio a Juan Luis Ciano, giunto al Trono over di Uomini e Donne solo per una scommessa, ora la dama torinese ha ricevuto l’ennesima delusione da parte di un nuovo cavaliere.

Infatti, Marcello oltre a corteggiare la piemontese si sta vedendo anche con Anna Tedesco ed Antonella. Un triangolo che non è andato giù all’acerrima nemica di Tina Cipollari. Quest’ultima vorrebbe l’esclusiva ma l’uomo per il momento non se la sente facendola piangere ancora una volta.

Della vita di Gems sappiamo praticamente tutto visto che è a U&D da circa dieci anni. Ma non tutti sanno che ha una bellissima nipote, Carola, che le somiglia moltissimo. La giovane è figlia di una delle sue due sorelle.

Carola, la nipote della dama del Trono over di Uomini e Donne

Per chi non lo sapesse, Gemma Galgani ha dei nipoti a cui vuole un mondo di bene ed è molto legata a loro. Qualche tempo fa la dama del Trono over di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto su Instagram in cui mostra Carola.

In quell’occasione la ragazza si era appena laureata, quindi sua zia era molto orgogliosa del traguardo raggiunto dalla consanguinea. Infatti accanto alla foto, la piemontese ha scritto un lungo messaggio dove annuncia che la giovane ha ottenuto il massimo dei voti: 110.

Per la nipote inizia un nuovo percorso di vita dopo anni fatti di studi e tantissimi sacrifici. Ovviamente, essendo molto sensibile, la Galgani in quel momento non ha potuto non emozionarsi con tanto di lacrime. (Continua dopo la foto)

Silvana e Monica, le due sorelle di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha due sorelle, una più piccola di lei che si chiama Silvana con la quale ha un rapporto particolare. E poi c’è Monica che un po’ di tempo fa, attraverso i social network, ha ha dato dell’esaltata alla dama del Trono over di Uomini e Donne. Secondo la consanguinea la piemontese si sentirebbe bella come una Dea, mentre lei si sente più sensuale e ha più successo con gli uomini.