Amici 19, daytime mercoledì 8 gennaio: eliminazione a sorpresa, una ballerina lascia il programma

Amici 19: eliminata una ballerina

Durante il daytime di Amici 19 su Real Time di mercoledì 8 gennaio ci sono state delle scelte inaspettate.

La commissione di ballo formata da Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini ha convocato in studio la classe e ha comunicato che, in vista del Serale, avevano deciso di tenere solamente i ballerini più forti. Per questo motivo Alessandra Celentano ha proposto l’eliminazione immediata di Giorgia e Timor ha approvato.

Secondo il coreografo Giorgia non ha risposto agli stimoli e all’incoraggiamento che le aveva dato. Diversa la posizione di Veronica Peparini che ha sempre sostenuto Giorgia. L’insegnante di contemporaneo non sapeva che cosa fare perché se da una parte apprezzava Giorgia come ballerina, dall’altra anche lei non ha visto miglioramenti.

Giorgia non si è sentita di replicare a quello che gli insegnanti le hanno detto, perché un po’ si aspettava questa decisione. La ballerina è andata a salutarli e poi si è stretta negli abbracci dei suoi compagni di classe. Molti di loro si sono messi a piangere ma Giorgia li ha invitati a non dire niente e fare niente. Giorgia ha lasciato definitivamente il programma. (Continua dopo la foto)

Scontri nella scuola

Il daytime di Amici 19 è tornato da appena due giorni e già ci sono stati degli scontri piuttosto accesi tra alcuni concorrenti. Martedì abbiamo visto Martina accusare Jacopo, Giulia e Skioffi di essere falsi ed ipocriti.

Questo ha scatenato la reazione furiosa ed esasperata di Jacopo che l’ha invitata a rilassarsi perché molti non la sopportano più quando si fa prendere dalla rabbia. Mercoledì, invece, protagonisti di un altro scontro sono stati Valentin e Javier. Il primo non ha partecipato alla lezione di voguing e Javier l’ha invitato ad aprire la mente. Il ballerino di latino americano si è offeso e ne è nato uno scontro molto acceso tra i due.

Il pomeridiano torna sabato 11 gennaio

Il daytime di Amici 19 è tornato su Real Time martedì 7 gennaio, mentre da sabato 11 gennaio tornerà il pomeridiano con Maria De Filippi. I ragazzi sono impegnati nei corsi di lezioni teoriche e pratiche e i voti andranno ad influire sulla loro permanenza nel programma. Continueranno anche le sfide a squadre, le sfide ordinarie con sfidanti esterni e quelle per decretare i migliori della scuola.