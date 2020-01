Juan Darthés, accusato per violenza sessuale nei confronti di Thelma Fardin

Juan Darthés è destinatario di un ordine di arresto internazionale per la violenza sessuale su Thelma Fardin e la denuncia di altre ragazze.

L’attore del Mondo di Patty è finito sotto inchiesta per la violenza sessuale ai danni di Thelma Fardin. Nei giorni scorsi, è stato emesso un ordine di arresto internazionale per l’attore Juan Darthés che attualmente si trova in Brasile.

Stando alle accuse, nel 2018 avrebbe violentato Thelma Fardin, anche lei attrice nota soprattutto per il suo ruolo nel Mondo di Patty. La giovane attrice all’epoca dei fatti, aveva solo 16 anni ed ha accusato l’uomo spiegando in un video tutti i dettagli di quanto era avvenuto.

In lacrime, ha svuotato il sacco sui momenti di violenza continua che avrebbe subito. L’attore intanto, ha avuto una serie di denunce sullo stesso tema tant’è che è finito nel mirino anche della Giustizia nicaraguense. Due anni fa è scoppiato il caso di Thelma Fardin, quando la ragazza aveva deciso di raccontare tutto quello che era successo.

Juan Darthés nel mirino della magistratura per violenza sessuale aggravata

Sono stati anni molto duri quelli per la giovane attrice che adessoha 27 anni. Juan Darthés, già nello scorso novembre, aveva avuto un denuncia per reati di violenza sessuale aggravata e poi è comparso anche il mandato di arresto internazionale ai suoi danni.

L’intera faccenda è stata per circa un anno irrisolta e in questo periodo, l’attore è scappato in Brasile, il suo paese natale. Il Nicaragua, il Paese che sarebbe stato teatro della presunta violenza sessuale, dovrà chiedere l’estradizione per assicurare alla giustizia l’attore finito sotto tale grave inchiesta.

Le accuse e le denunce per l’attore brasiliano

Juan Darthés attualmente ha 55 anni:dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. L’avvocato della giovane attrice Thelma Fardin ha fatto sapere che il giudice ha emesso, nei confronti dell’uomo, un mandato di cattura internazionale.

Insieme alle accuse mosse dalla giovane donna, vi sono anche quelle di altre Star come Anita Coacci, Natalia Juncos e Calu Rivero. Si spera quindi, che possa esserci una svolta dal punto di vista giudiziario per l’intera vicenda.

Tutti coloro che hanno seguito il Mondo di Patty e visto la denuncia pubblica fatta dalla donna, si sono detti profondamente indignati per quello che è successo. Molti attendono che presto venga fatta giustizia su un caso così delicato e che riguarda anche delle ragazze, all’epoca, minorenni.