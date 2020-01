Benedetta Porcaroli, si racconta “sui social ci sono maniaci sessuali…”.

L’attrice Benedetta Porcaroli denuncia la presenza di qualche maniaco sessuale on-line e anche la sua carriera cinematografica

Benedetta Porcaroli non ha dimenticato le sue origini e si racconta davanti ai giornalisti, senza veli, in merito al suo rapporto con i social network e anche per la carriera nel cinema italiano.

In un’intervista, la bellissima ventunenne che ha già una brillante carriera ha raccontato quello che le sta accadendo in queste ore, soprattutto perché sui social network, molto spesso diventa oggetto di haters. Infatti il punto è che quando si acquisisce grande notorietà, molto spesso si finisce nel mirino di alcune persone che da una parte inondano di affetto, mentre dall’altra sono particolarmente critici.

I follower sui social network, come lei stessa racconta, regalano tanto affetto. Allo stesso modo, vi sono anche alcuni interventi che sono preoccupanti per lo stato mentale di taluni personaggi.

La bella 21enne sostiene di non aver mai ricevuto delle offese, quanto piuttosto ha incontrato di qualche maniaco sessuale incontrato. In alcuni casi – ha raccontato la nota attrice di Perfetti sconosciuti – di aver ricevuto una richiesta di inviare foto dei piedi.

Benedetta Porcaroli e la sua carriera

Benedetta Porcaroli pur essendo molto giovane, racconta ai suoi fan di aver trovato la sua strada e di essere molto felice. Grazie alla notorietà acquisita insieme a numerosi film come Quanto basta, Una vita spericolata e non solo, racconta anche della sua sensazione sul lavoro. Molto spesso, spiega di sentirsi in ansia da prestazione quando si trova sul set.

La donna può contare sull’affetto dei suoi familiari che hanno sempre appoggiato il suo sogno, tant’è che sono molto felici del successo che è riuscita a ottenere. Sin dagli esordi, la 21enne, racconta di essere molto esigente con se stessa e di pretendere molto dal suo ruolo. Non lascia nulla al caso e infatti, studia i personaggi nel dettaglio proprio per non deludere i suoi fans.

Addirittura diventa molto ansiosa, tanto da avere giudizi critici che possono aiutarla a farla crescere e farla diventare un’attrice sempre più dotata da un punto di vista professionale.

La fortuna grazie alla serie Baby

Nelle sue ultime dichiarazioni, Benedetta Porcaroli ha anche ammesso di dover tutta la sua notorietà alla serie Netflix, Baby in cui ha un ruolo centrale. Infatti, con il personaggio di Chiara, subito si è fatta conoscere dal pubblico che ha iniziato ad amarla.

Grazie a questa trasmissione ha avuto l’opportunità di diventare riconoscibile e anche di mostrare al mondo qual è la sua competenza. Adesso la serie è arrivata alla sua terza stagione.