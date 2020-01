Loredana Fiorentino, parla la mamma di Luigi Favoloso, “Scomparso non per avere visibilità”

La madre di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino difende suo figlio nonostante sia scomparso da diverso tempo.

L’ex fidanzato di Nina Moric, oramai da quasi 10 giorni ha fatto perdere sue tracce. Sua madre Loredana Fiorentino, che ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Torre del Greco, racconta anche perché suo figlio possa aver fatto un gesto del genere.

Molti hanno accusato l’ex del GF di aver fatto una cosa così estrema solo per acquisire visibilità. Ad oggi però, la madre lo difende sottolineando come sia impossibile che questa sia la base della scelta di allontanamento.

Infatti, alcuni suoi amici, come il paparazzo Alex Fiumara oppure Veronica Satti (l’amica di Luigi Favoloso e figlia di Bobby Solo), spiegano che lui stava attraversando un momento difficile da quando ha litigato con la sua ragazza, la bella Nina. Molti però sono pronti a scommettere che si tratti di un allontanamento volontario e non di qualche cosa di qualche altro genere. Intanto del 31enne, non vi sono tracce.

La denuncia di scomparsa fatta da Loredana Fiorentino ai carabinieri

La denuncia presentata ai Carabinieri Torre del Greco dalla mamma dell’imprenditore Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino ha ufficialmente aperto l’inchiesta. La donna ha fatto sapere che il ragazzo si è allontanato senza portare con sé i documenti.

Ha fatto perdere le sue tracce proprio dalla città natale del napoletano e ora tutti sono preoccupati per lui. La madre racconta che è la prima volta che si allontana per così tanto tempo senza avvisare.

Secondo lei, è quindi necessario fare qualche indagine in più. Generalmente, ha sempre avvisato i suoi familiari di ogni spostamento e ora sembra strano che in realtà sia scomparso senza dire nulla.

La tensione per la scomparsa di Luigi Favoloso

La preoccupazione degli amici dell’imprenditore Luigi Favoloso e anche della sua ex fidanzata Nina Moric ha raggiunto livelli molto alti in queste ore. Sua madre Loredana Fiorentina è stata anche ospite in diverse trasmissioni televisive spiegando quanto sia in ansia per suo figlio e lanciando anche un appello affinché possa ascoltarlo e tornare.

Il ragazzo ha fatto perdere le tracce dal 29 dicembre scorso e non ha alcun tipo di documento con sé. Adesso tutti sono molto preoccupati e la stessa ex fidanzata Nina Moric, in un messaggio sui social, ha lanciato un appello al ragazzo per convincerlo a tornare.