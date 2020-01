Uomini e Donne, spunta un retroscena su Juan Luis: “I fiori se li mandava da solo”

Oggi è andata in onda una nuova e sfavillante puntata di Uomini e Donne e, forse per l’ultima volta, è stato menzionato Juan Luis Ciano. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è stato invitato a lasciare il programma dal momento che la dama non ha più interesse a frequentarlo.

La donna ha confessato di aver appreso dell’esistenza di alcuni post pubblicati da un amico del cavaliere nei quali sembra emerso che l’uomo stesse lì solo per scommessa e visibilità. Naturalmente, Ciano ha fatto di tutto per smentire le accuse, ma non gli è andata molto bene. Verso la parte conclusiva della puntata, inoltre, è emerso un altro retroscena poco edificante sul suo conto.

Il mistero dei fiori per Juan Luis

Tutti i fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente che Juan Luis, nell’ultimo periodo, ha ricevuto costantemente dei fiori da parte di un’ammiratrice misteriosa. La cosa aveva fatto indispettire molto Gemma Galgani che, infatti, non poté fare a meno di mostrarsi particolarmente gelosa. Ad ogni modo, adesso che il percorso del cavaliere pare sia giunto inesorabilmente al termine, sembra doveroso fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Lo stesso Juan Luis, infatti, verso la fine della puntata ha preso la parola per chiedere alla padrona di casa chi fosse l’autrice di quei doni. In studio, però, è calato il silenzio e nessuna delle esponenti del parterre si è palesata. Anche Maria De Filippi è intervenuta ed ha spiegato di non essere a conoscenza del mittente.

Tutto il parterre di Uomini e Donne contro Ciano

Dopo poco tempo, però, è intervenuta in modo parecchio pungente Gemma Galgani. La dama torinese ha accusato la sua ex fiamma di aver fatto tutto da solo e di essersi mandato quei fiori solo per farsi pubblicità e per far parlare di sé. Tutti i presenti in studio si sono mostrati fermamente d’accordo con le affermazioni della dama, sta di fatto che è partito un caloroso applauso.

Juan Luis, però, ha provato ancora una volta a smentire le accuse provenienti dalla maggior parte dei presenti a Uomini e Donne, ma non è stato molto convincente. Il suo destino, ormai, sembra segnato, nessuno pare sia più disposto a tollerare la sua presenza.