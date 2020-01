Francesca De Andrè rivela: ‘Io e Giorgio siamo andati a convivere’

Francesca De Andrè ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua storia d’amore con Giorgio Tambellini.

GF 16: Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini ancora insieme

Francesca De Andrè ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello e in quell’occasione è stata una delle protagoniste. Infatti, nella Casa si è avvicinata molto a Gennaro Lillio facendo nascere i dubbi sulla sua relazione con Giorgio Tambellini.

Dopo qualche settimana di permanenza nel reality, Barbara D’Urso ha informato Francesca che al di fuori circolavano foto e indiscrezioni di un tradimento di Giorgio. Tra loro ci sono stati anche due incontri in cui lui ha ammesso di averla tradita e per questo si sono lasciati.

Nell’ultima settimana di reality tra Francesca e Gennaro è scoppiata la passione e la loro relazione è continuata anche fuori dal contesto televisivo. Dopo un paio di mesi, però, è tutto finito. Francesca e Gennaro si sono lasciati e non bene. Lui ha parlato di aggressioni, lei di lontananza emotiva.

Dopo qualche tempo Francesca è tornata con Giorgio Tambellini. La nipote del famoso cantautore ha spiegato che ci sono state delle persone che hanno organizzato tutto per farle credere che Giorgio l’avesse tradita, ma non è andata così. Lei si fida di lui e, anzi, hanno fatto dei passi molto importanti.

Francesca e Giorgio convivono

Recentemente Francesca ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale DiPiù Tv e ha ricordato l’esperienza traumatica del Grande Fratello. Ha detto che trovandosi in un periodo molto fragile ha ceduto al corteggiamento di Gennaro, sicura che Giorgio l’avesse tradita.

Quando è tornata alla realtà, però, ha capito di essere sempre stata innamorata di Giorgio e anche lui lo era di lei. Secondo lei la lontananza ha fatto ad entrambi un effetto strano e per questo hanno commesso errori ma lei è sicura che Giorgio non l’ha tradita ma che è stato tutto un complotto.

Per queste ragioni ha deciso di andare a convivere con Giorgio e Francesca è davvero molto contenta dell’inizio di questa nuova vita insieme a lui. La coppia ha deciso di prendere un loft a Milano e non escludono il matrimonio e dei figli. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?

Non sono mancate le frecciatine a Gennaro Lillio. Francesca ha ammesso di aver fatto un errore e di non essersi trovata bene con lui per la sua superficialità e per la difficoltà di capirsi.