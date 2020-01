Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: le parole su Francesco Monte e Federico Rossi prima di entrare nella Casa

Paola Di Benedetto ha rilasciato delle dichiarazioni su Francesco Monte e Federico Rossi prima di entrare nella Casa. Ecco che cosa ha detto l’ex Madre Natura.

Grande Fratello Vip: una delle concorrenti è Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è stata una delle Madre Natura di Ciao Darwin, programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Poi ha partecipato alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi e in quell’occasione ha iniziato un flirt con Francesco Monte.

La loro storia, però, non è andata avanti molto. Infatti, dopo un paio di mesi Francesco le ha detto che non era coinvolto. Per Paola è stato un duro colpo. È stata coinvolta anche nella quindicesima edizione del Grande Fratello in cui era concorrente il suo ex fidanzato Matteo Gentili.

Tuttavia, dopo qualche mese è riuscita a voltare pagina in amore con Federico Rossi, cantante del noto due Benji e Fede. Anche la loro relazione non è stata molto facile. Ad un certo punto lei ha annunciato la rottura sui social, ma lui ha fatto di tutto per riconquistarla. Alla fine sono tornati insieme e adesso il loro amore è molto forte.

Paola è stata scelta da Alfonso Signorini come una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La modella è molto apprezzata sui social, in cui lavora come influencer.

Paola: le parole su Francesco e Federico

Intervistata dal settimanale Chi prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Paola ha ricordato la sua storia con Francesco Monte. Nessun rancore? A quanto pare non è proprio così. La modella veneta ha ricordato quel flirt come un errore che non rifarebbe. Inoltre, sembra decisa a rimanere innamorata di chi la aspetta fuori, ovvero Federico Rossi. Chi si aspetta una loro rottura dovrà rimanere deluso, Paola è sicura di questo.

Partecipa al reality perché vorrebbe farsi conoscere meglio dal pubblico anche se la spaventa la presenza di tanti adulti nel programma perché pensa che possano trattarla come una bambina. Paola vorrebbe far capire che è una persona davvero molto semplice ed è incuriosita da Barbara Alberti. Anche gli opinionisti la incuriosiscono molto. Lei pensa che sia Wanda Nara che Pupo abbiano “un bel caratterino”.