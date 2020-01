Un posto al sole, anticipazioni 9 gennaio: Franco si scontra con la Gagliardi

Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno giovedì 9 gennaio segnalano grosse suspense. Vedremo Franco scendere in azione in difesa della sua bambina. Ai cantieri un problema impensierirà Marina e Roberto. Serena e Filippo si ritroveranno ad un passo dalla rottura definitiva.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 9 gennaio

Franco sarà profondamente preoccupato per sua figlia e deciderà di fare qualcosa. Bianca, infatti, sembrerà dare fin troppo peso al giudizio della maestra Maria Grazia Gagliardi. L’uomo interverrà e avrà uno scambio vivace di opinioni con l’insegnante in questione.

La tensione tra Filippo e Serena non accennerà a diminuire. La donna, sconvolta per la scoperta riguardante suo marito, sembrerà fermamente decisa a prendere le distanze dall’uomo. Tutto ciò, purtroppo finirà per stravolgere l’equilibrio della piccola Irene la quale dovrà farne le spese.

Ai cantieri qualcosa non andrà per il verso giusto, per questo motivo Roberto e Marina saranno preoccupati. I due decideranno di darsi da fare per fronteggiare l’improvvisa emergenza.

Spoiler Un posto al sole, Bianca preoccupata

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Filippo rimboccarsi le maniche per riconciliarsi con la moglie. Le cose non sembreranno andare come sperato poiché la Cirillo deciderà di andare via con sua figlia Irene. Davanti a questa partenza, il figlio di Roberto non saprà come reagire e penserà seriamente che la sua famiglia ormai si è sfacciata. Niko si ritroverà a scambiare due chiacchiere con la bella Beatrice la quale lo informerà di essere tornata con Aldo Leone.

Intanto, mentre Vittorio continuerà a spingere per il ritorno di Alex al Vulcano, la piccola Bianca riceverà una proposta da sua madre. Angela, per spronare sua figlia, le chiederà di prendere lezioni da un insegnate privato. La donna, inoltre, finirà per litigare con suo marito e lo inviterà a chiedere scusa alla maestra. Delle grosse novità ci saranno anche all’interno della vita di Giulia Poggi. La donna si preparerà a conoscere realmente Marcello dopo un lungo periodo di chiacchiere virtuali. Nascerà una storia seria? Stando a quanto riportato nelle anticipazioni della celebre soap partenopea, la Poggi dovrà prendere una decisione importante.