Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: stanco di essere ‘il figlio di’

Paolo Ciavarro ha rivelato le motivazioni che lo hanno portato ad accettare l’avventura al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro nel cast

Pochi giorni fa è stato rivelato l’intero cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti è stato fatto il nome di Paolo Ciavarro. Il giornalista Gabriele Parpiglia lo aveva anticipato già qualche settimana fa ma ora è ufficiale. Paolo da diversi anni è una presenza fissa a Forum e l’anno scorso è stato uno dei conduttori del daytime di Amici 18 insieme a Marcello Sacchetta e Lorella Boccia.

Ma che cosa ha portato Paolo ad accettare la proposta di Alfonso Signorini di partecipare al reality così come ha fatto la madre l’anno scorso? Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista rilasciata alla rivista diretta dal conduttore.

Paolo, intervista: stanco di essere ‘il figlio di’

Paolo Ciavarro sarà dunque un concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip e, come tutti gli altri, ha rilasciato un piccola intervista al settimanale Chi appena prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

La prima cosa che ha detto è stata in relazione ai suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Infatti, Paolo è stanco di essere etichettato come “il figlio di” e vorrebbe farsi conoscere per quello che è indipendentemente dai suoi genitori.

Il conduttore ha spiegato che sicuramente nel reality emergerà la sua empatia e il suo spirito competitivo ma non teme nessuno. Tuttavia, spera anche di innamorarsi perché è da tanto tempo che questo non succede. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, crede che Pupo sia molto stravagante, al contrario di Wanda Nara, più pacata. Che cosa ne pensate delle sue dichiarazioni?

Il cast ufficiale

Paolo Ciavarro dovrà convivere per alcune settimane con Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Rita Rusic, Fabio Testi. E poi ancora Licia Nunez, Elisa De Panicis, Ivan Gonzalez, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Pago e Andrea Montovoli.

Inoltre ci saranno quattro highlander della versione classica del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchi. Soltanto due di loro entreranno ufficialmente a far parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip.