Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez sorprende: ‘Mi lascerò andare in tutti i sensi’

Ivan Gonzalez ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista è già al centro del gossip.

Grande Fratello Vip: nel cast l’ex tronista Ivan Gonzalez

Non era una sorpresa in fatto di poter ritrovare nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip alcuni volti noti di Uomini e Donne. Il reality ha da sempre “pescato” qualcuno dal dating show di Maria De Filippi.

Si pensi, ad esempio, a Andrea Damante nella prima edizione, a Luca Onestini nella seconda e a Francesco Monte nella terza. Sembrava che fosse quasi certa la presenza dell’ex tronista Lorenzo Riccardi, invece, all’ultimo momento è stato ufficializzato un altro nome. Si tratta di Ivan Gonzalez.

Ivan è diventato popolare in Italia dopo aver partecipato come tentatore alla prima edizione di Temptation Island Vip in cui ha iniziato una sorta di flirt con Valeria Marini. Tra i due, però, non è successo nulla e Ivan ha deciso di accettare la proposta della redazione di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Lui aveva già partecipato al format spagnolo del programma e anche all’Isola dei Famosi nella versione iberica. Dal programma è uscito con Sonia Pattarino, ma la loro relazione si è conclusa dopo qualche mese.

Ivan senza freni: ‘Mi lascerò andare in tutti i sensi’

Ivan non ha ancora iniziato la sua esperienza nel reality e ha già creato scompiglio nel web. Infatti, sta circolando un gossip che lo vede coinvolto in una nuova storia d’amore con un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Cristiano Ronaldo.

Inoltre, poche ore prima di lasciare i social, Ivan ha pubblicato un post su Instagram in cui appariva completamente nudo scherzando sul fatto che nella Casa si sarebbe, appunto, “messo a nudo” sia nel corpo che nell’anima.

Ivan ha anche rilasciato una serie di dichiarazioni, come tutti i vip, alle pagine del settimanale Chi e ha rivelato che il principale motivo che lo porta ad entrare nella Casa è quello di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano. Dice di essere solare ma di avere anche un bel caratterino che sicuramente emergerà.

L’ex tronista è single e quindi “si lascerà andare in tutti i sensi”. Le premesse promettono scintille. Voi che cosa ne pensate? Che cosa vi aspettate da lui in questo nuovo programma televisivo?