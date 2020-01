Don Matteo viene ucciso dopo vent’anni? Il retroscena che farà parlare

Don Matteo compie 20 anni. La prima puntata dell’amata fiction Rai, infatti, è andata in onda nel lontano 7 gennaio 2000. I due protagonisti, Terence Hill e Nino Frassica, fanno ancora parte del cast così come Nathalie Guetta e Francesco Scali. La location, nel corso degli anni, è però cambiata. Fino al 2011 è stata Gubbio e dal 2014 è Spoleto. Così come sono cambiati molti personaggi.

Nelle prime cinque stagioni, il capitano della caserma dei carabinieri, frequentata dal maresciallo Cecchini (Nino Frassica), è stato Flavio Insinna nel ruolo di Flavio Anceschi. Dalla sesta fino alla decima stagione, Simone Montedoro è stato il capitano Giulio Tommasi.

Dall’undicesima stagione, invece, abbiamo la capitana Anna Olivieri interpretata da Maria Chiara Giannetta. Nel promo di questa nuova serie, possiamo vedere che Don Matteo viene sparato da un colpo di pistola, che potrebbe averlo ucciso.

Le novità della dodicesima stagione

Quali sono le novità di Don Matteo 12? Innanzitutto, cambia il formato delle puntate, che saranno composte da un solo episodio da 100 minuti e non più da due da 50 come in precedenza.

Oltre alle conferme dei personaggi che hanno debuttato nella undicesima stagione, ossia Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Mariasole Pollio, avremo delle new-entry. I nomi degli attori che faranno la prima volta ingresso nel cast della serie sono, tra i tanti: Dario Aita, Serena Iansiti, Lino Di Nuzzo e Riccardo Santorelli.

Molte guest anche in questa stagione, come Fabio Rovazzi, Elena Sofia Ricci, Carlo Conti, Belen Rodriguez e i ritorni di Simone Montedoro, Nadir Caselli e Giorgia Surina.

Don Matteo muore?

Don Matteo viene ucciso? Il ritorno di Don Matteo in televisione, che avverrà questo giovedì, ha già fatto parlare soprattutto per lo spot pubblicitario, dove si intravede il prete che viene sparato.Non si può vedere, nello spezzone, chi è stato l’autore del gesto. Il personaggio interpretato da Terence Hill morirà? O riuscirà a sopravvivere?

La questione è finita anche nello studio di Soliti Ignoti, durante la puntata sulla Lotteria Italia. Ospite con Nino Frassica, il cantante Fabio Rovazzi, che sarà presente nella prima puntata di Don Matteo 12, alla domanda di Amadeus se è stato lui a sparare Don Matteo, ha preferito non rispondere. Inutile dire che c’è grande attesa e fermento per la dodicesima stagione di Don Matteo, che andrà in onda giovedì 9 gennaio, in prima serata, su Rai 1.