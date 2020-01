Gwyneth Paltrow, sorprende tutti ed esterna il suo “amore” per Dakota Johnson

L’attrice Gwyneth Paltrow adora Dakota Johnson anche se è l’attuale fidanzata del suo ex Chris Martin

Bellissima e sempre in forma, l’attrice Gwyneth Paltrow fa una dichiarazione che sorprende tutti. La splendida 48enne, celebre protagonista di film come Contagion e Mortdecai, di recente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Harper’s Bazaar.

L’attrice ha rivelato di non essere in antagonismo con l’attuale fidanzata del suo ex Chris Martin. La nuova compagna dell’ex è Dakota Johnson, protagonista del famoso Cinquanta sfumature di grigio, e la Paltrow ha detto di provare sentimenti positivi nei suoi confronti.

Le sue dichiarazioni hanno spiazzato tutti e nessuno si aspettava che l’attrice potesse nutrire una profonda simpatia per la Johnson. Ma Gwyneth ha fatto di più, ha addirittura detto di adorarla! L’attrice ha ribadito che anche se ciò può sembrare strano è la verità e lei preferisce pensare sempre a trarre qualcosa di buono dalle situazioni.

Gwyneth Paltrow adora Dakota Johnson

La sua intervista sta facendo il giro del web e le belle parole della Paltrow stupiscono ma l’attrice sembra sincera. Da ex moglie di Chris Martin ha usato solo parole di elogio su Dakota, l’attrice che fa coppia con il leader dei Coldplay ormai da più di due anni. Fra i due c’è stata una breve separazione che risale all’estate scorsa, ma si è trattato solo di qualche mese.

Ad Agosto Chris e Dakota sono tornati insieme e i loro fan sono stati felici di rivederli innamorati. Oltre ai fan, pare che anche Gwyneth Paltrow sia strafelice, e lo dimostrano le parole dette nell’intervista verso Dakota. Se qualcuno aveva pensato di vedere le due donne come due rivali può scordarselo, il feeling c’è eccome!

L’attrice è sposata da qualche anno ed è felice anche lei

Gwyneth Paltrow e Chris Martin si sono sposati nel 2003 e sono stati insieme per 11 anni. Insieme hanno avuto due figli, Apple Blythe Alison Martin e Moses Bruce Anthony Martin. Nel 2014 i due si sono lasciati e hanno divorziato nel 2015.

L’attrice da qualche anno ha ritrovato l’amore e si è sposata con il produttore Brad Falchuk nel settembre del 2018. Da due anni invece Chris Martin è fidanzato con Dakota Johnson, una fra le attrici più celebri nel panorama internazionale. La coppia ha avuto un momento di crisi ma adesso il loro amore sembra andare a gonfie vele!