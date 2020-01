Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori si sono lasciati, la causa è scioccante

L’attrice e showgirl Rita Rusic ha rivelato che Vittorio Cecchi Gori ha detto alla figlia Vittoria che vuole vedere tutti morti

Concorrente del Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic torna in tv e inizia la sua avventura nel reality più longevo d’Italia. Attrice e produttrice cinematografica di origine croata, naturalizzata italiana, la Rusic è pronta per vivere questa esperienza dopo essere stata per molto tempo lontana dalla TV.

Erano esattamente nove anni che non compariva nel piccolo schermo, da quando venne chiamata come giurata a Ballando con le Stelle per sostituire Fabio Canino.

In precedenza aveva preso parte sempre come giurata a Miss Italia, ma dopo le vicende con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori si era allontanata. Adesso non vede l’ora di intraprendere questa entusiasmante avventura che potrebbe anche aprirle le porte dell’amore.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori legati per 18 anni

Da diversi anni Rita Rusic è single e nella sua vita una sola storia è stata veramente importante, quella con Vittorio Cecchi Gori. I due sono stati legati per 18 anni, dal 1982 al 2000, anno in cui si sono separati. La coppia si è incontrata sul set del film “Asso”, con protagonista Adriano Celentano, del quale Cecchi Gori era produttore.

L’incontro fra i due fece scattare la scintilla e dal loro amore nacquero due figli, Mario e Vittoria. I motivi per cui Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori si sono lasciati sono scioccanti e li ha rivelati l’attrice in un’intervista.

La Rusic ha detto che nelle coppie le rotture avvengono perché uno dei due non crede più in quel progetto. Riferendosi a Vittorio, ha dichiarato che il marito ha scelto i suoi vizi a discapito del lavoro e della famiglia. Con le sue scelte quindi l’ex marito ha perso tutto, anche l’affetto dei figli.

Parole scioccanti dette da Cecchi Gori

Ma l’amore che la Rusic ha provato per il marito è sempre stato talmente forte che quando è finito in carcere lei ha cercato di recuperare il rapporto. E così gli è stata vicino e andava a trovarlo a Regina Coeli.

Anche quando l’ex marito si è sottoposto ad un intervento gli è stata accanto. Tuttavia, anche in questo frangente Vittorio sembra avesse apprezzato di più la ex Valeria Marini. Ma a sconvolgere maggiormente sono alcune dichiarazioni che l’attrice ha fatto su alcune parole dette dal marito. Pare infatti che Vittorio Cecchi Gori alla figlia Vittoria abbia detto di non essere ancora morto perché vuole vedere morta lei, il fratello e la madre. Sarà vero? Staremo a vedere!