Alex Belli e Delia Duran presto genitori:”E’ il momento giusto. Ora siamo pronti”

Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie più conosciute e chiacchierate dello spettacolo italiano. Spesso sono stati ospiti in televisione per parlare della loro relazione.

Qualche mese fa hanno messo a nudo le loro problematiche a Temptation Island ma alla fine del viaggio nei sentimenti sono usciti più forti che mai. Oggi sembra che la loro storia sia giunta ad uno snodo fondamentale, si dichiarano pronti a diventare genitori.

Sono stati i diretti interessati a fare la rivelazione in un’intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Una notizia che ha fatto la gioia dei fan della coppia che hanno sostenuto in ogni momento del complicato percorso intrapreso durante la partecipazione al programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island

Alex Belli e Delia Duran sono entrati quando le altre coppie erano praticamente arrivate a metà del loro percorso a Temptation Island Vip. Una volta raggiunta l’isola hanno deciso di mettersi in gioco fino in fondo. La bellissima modella ha conosciuto uno dei tentatori con il quale ha intrapreso un percorso abbastanza particolare.

Sin dall’inizio si è mostrata molto disponibile. Tra i due ci sono stati abbracci e attenzioni, oltre ad uscite in esterna e a qualche cena romantica. Tutto questo ha comprensibilmente infastidito il fidanzato che più do una volta ha “minacciato di invadere” il villaggio delle fidanzate. Da par suo anche Alex Belli ha cercato di mettersi in gioco con una delle tentatrici con le quali ha instaurato un bel feeling.

Proprio le immagini dell’attore e produttore insieme alla giovane hanno scosso Mila. Quest’ultima ha, quindi, deciso di mettere le cose in chiaro. Alla fine del percorso c’è stato un falò molto intenso con moltissime lacrime, in particolare da parte della bellissima modella. L’amore, però, anche in questo caso ha avuto la meglio sulle incomprensioni e i due si sono abbandonati ad un lunghissimo bacio prima di uscire insieme dal programma.

La rivelazione di Alex Belli e Delia Duran

Come detto in precedenza, Alex Belli e Delia Duran in un’intervista rilasciata al settimanale Chi hanno svelato di sentirsi pronti a diventare genitori. Hanno spiegato, inoltre, che non si tratta di una decisione presa d’istinto bensì frutto della consapevolezza che entrambi hanno raggiunto sia a livello personale che come coppia. Non si tratta, però, dell’annuncio di una gravidanza ma solo dell’intenzione di metter su famiglia.

Per quanto concerne il matrimonio i due hanno raccontato che non è tra le loro priorità. A questo punto della loro vita e della loro storia sono sicuri che il prossimo passo da compiere sarebbe quello di avere un figlio.