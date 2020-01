Oroscopo Paolo Fox del 9 gennaio: previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 gennaio riporta interessanti novità. Giornata agitata per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le stelle proteggono i nativi del Sagittario. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 9 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata siete agitati perché volete risolvere tutto e subito ma è impossibile. L’obiettivo cambia spesso, un traguardo sembra allontanarsi proprio nel momento in cui state per raggiungerlo. Comunque vada, questa è una giornata che alimenta buone speranze per il futuro.

Toro – C’è un netto recupero rispetto alla giornata di mercoledì. Nel fine settimana potete valorizzare al meglio un sentimento e se c’è una differenza di opinione, cercate di trovare un punto d’accordo.

Gemelli – In questa giornata avete bisogno di riposo e nel weekend avrete la capacità di relazionarvi agli altri. Quando avete un problema, esponete le vostre motivazioni agli altri, dando spazio alla vostra creatività mentale. Entro domenica comunicare agli altri il vostro stato d’animo attraverso una lettera.

Previsioni di giovedì 9 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Anche questa giornata riserva qualche piccola polemica. Non è detto che dovete discutere tutti i giorni ma è molto probabile che abbiate la sensazione di fare troppo. Quando vi sentite un po’ sfruttati o sottopagati, vi innervosite molto.

Leone – A lunga scadenza non ci sono certezze, ecco perché in questo periodo siete titubanti. Cercate di non scaricare la colpa agli altri, se non riuscite a ottenere un buon successo. Inoltre, potreste allontanare persone che potrebbero esprimere un giudizio negativo su di voi.

Vergine – Questa settimana non è partita in maniera eccezionale ma l’unica cosa certa è che il 2020 sarà un anno di riscossa. Questo weekend promette qualcosa di più in amore e nelle relazioni interpersonali. Potreste vivere una grande emozione e andare lontano grazie all’aiuto di Giove e Saturno.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se ultimamente avete accettato troppi incarichi o avete voluto raddoppiare la vostra presenza nel lavoro, ora avete una sorta di ripensamento. Quando vivete una situazione di lavoro stressante, vi rifugiate in famiglia ma se anche lì ci sono problemi, le cose si complicano.

Scorpione – Le coppie che hanno in mente un grande progetto d’amore o di lavoro devono ridimensionarlo. La colpa non è delle persone che stanno intorno a voi, ma è vostra. Evitate contratti nel weekend.

Sagittario – Giornata positiva, le stelle vi proteggono. Nel weekend potrebbe tornare l’amore. Si consiglia di fare solo quello che desiderate e di non sopprimere la vostra creatività. Novità in arrivo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Già da martedì scorso risentite una certa tensione. Se avete incontrato persone che vi hanno fatto arrabbiare, potreste sentirvi giù di corda. In questo weekend dovete stare lontani dalle polemiche. A volte vi isolate per non sentire troppe chiacchiere e pettegolezzi.

Acquario – Giovedì e venerdì sono giornate ideali per agire, l’azione così come la determinazione sono i punti di riferimento del 2020. In questa fase particolare dovete fare molta attenzione. Se ci sono le giuste risorse economiche, potete tentare la strada della grande rivoluzione.

Pesci – Giovedì e venerdì sono giornate interessanti anche perché la Luna è favorevole. Di solito, date il meglio di voi quando create o immaginate. Avete una vena artistica speciale che va sviluppata. Inoltre, avete una vena di solidarietà: siete sempre pronti a intervenire quando ci sono problemi. Se vedete una persona sofferente, cercate subito una soluzione.