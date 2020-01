Festival di Sanremo 2020, ecco svelati i nomi dei Big in gara

I nomi dei Big in gara

A febbraio, dal 4 all’8, andrà in onda su Rai 1 la nuova ed attesissima edizione del Festival di Sanremo. Per due anni consecutivi il timone della conduzione è stato affidato a Claudio Baglioni.

Stavolta ci sarà il presentatore Amadeus, il quale ha dichiarato di essere contento per aver avuto questa opportunità. Nei giorni scorsi il settimanale Chi ha svelato i nomi dei Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

In un secondo momento sono stati confermati da Amadeus durante un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica. Per la gioia dei fan di Amici di Maria De Filippi, alcuni ex allievi cercheranno di portare a casa il premio più ambito della musica italiana. Tra questi c’è il vincitore dell’edizione 2019, ovvero il tenore Alberto Urso.

I cantanti scartati

I nomi dei Big in gara hanno riscosso un enorme successo al punto tale che i telespettatori resteranno incollati alla televisione. Purtroppo alcuni cantanti non hanno avuto questa opportunità perché sono stati scartati dal direttore artistico. Tra questi ci sono Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash e i The Kolors, Irama e Bianca Atzei.

Alfonso Signorini ha riportato la notizia sulla sua rivista. Tra quelli in gara, invece, ci sono dei giovani talenti che daranno del filo da torcere ai veterani. Si tratta di Riky, Elodie, Giordana Angi e Alberto. Se il primo è stato assente per un periodo, la seconda ha avuto successo con il tormentone estivo Margarita.

Per quanto riguarda la terza, invece, è nota per la sua collaborazione con grandi artisti, come Tiziano Ferro. Non sarà facile per gli altri reggere il confronto, dal momento che sono molto amati dal pubblico della Mediaset. Accanto a loro ci saranno: Marco Masini, Eletta Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Morgan con Bugo, Diodato, Enrico Nigiotti, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, I Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Rancore e Raphael Gualazzi.

‘Il sole a est’

Tutti non vedono l’ora di ascoltare il nuovo brano di Alberto. Secondo le anticipazioni, il testo ha un fine didattico. In poche parole il ragazzo, avvalendosi delle sue doti canore, racconterà dell’ascesa dell’impero del Sol Levante. In estate è stato al centro del gossip sentimentale per il suo flirt con la ballerina Valentina Vernia. Adesso sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo l’amore potrebbe arrivare anche la vittoria del Festival più prestigioso della musica italiana.