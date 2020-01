Rosa Perrotta attacca una fan del marito sui social , ecco il motivo

Rosa attacca una fan

Nelle ultime ore Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé sui social in seguito a una risposta data a una ragazza. In poche parole quest’ultima avrebbe esagerato nel fare complimenti al marito Pietro Tartaglione. A quel punto la madre del piccolo Domenico si è infastidita, ma non ha perso le staffe in modo palese.

Infatti le ha chiesto se avesse anche lei un partner accanto. La ragazza in questione le ha detto di essere single, così Rosa ha ironizzato su un ipotetico tradimento che potrebbe subire lo sfortunato che troverà. Alcuni si sono schierati dalla sua parte mentre altri l’hanno criticata per questa frase.

‘Non mi faccio toccare da mesi perché il mio corpo ormai appartiene a mio figlio’

Rosa attacca una fan che ha fatto capire, senza giri di parole, di aver un debole per Pietro. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi anni fa e da allora sono inseparabili. Non sono mai stati protagonisti del gossip, dato che si sono sempre dichiarati molto innamorati.

Quando lei ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi, ha sofferto molto il distacco da Pietro. Anche lui ha capito di amarla follemente, dunque le ha fatto la proposta di matrimonio nella diretta della finale. Rosa, davanti all’anello, era stupita, ma allo stesso tempo felice. Ragion per cui non ha esitato a dirgli si.

Hanno rinviato le nozze per la gravidanza del tutto inaspettata. All’inizio sono stati piuttosto misteriosi sullo stato di salute di lei, poiché hanno dato l’esclusiva della bella notizia a Barbara D’Urso. Per questo motivo sono stati criticati.

Una volta nato il piccolo Dodo, non solo è stato portato nel salotto di Domenica Live, ma è anche diventato la star del web. Nel frattempo Rosa ha ammesso che c’è stato un periodo di crisi nella vita di coppia, però sembra che ora sia tornato il sereno.

Cicogna in arrivo per un’altra tronista

La prossima coppia di UeD che a breve accoglierà l’arrivo della cicogna è quella composta da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due non vedono l’ora di abbracciare la piccola, alla quale daranno il nome Arya. Nonostante non sia ancora nata, è stata organizzata una festa in suo onore. Inevitabili sono state le polemiche, però i diretti interessati non sono intenzionati a replicare per vivere al meglio questa fantastica esperienza.