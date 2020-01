Scandalo Uomini e Donne, spunta la confessione: ‘Gemiti nel bagno, è stato beccato così’. Batosta per Gemma Galgani

Gemma Galgani protagonista del Trono over di Uomini e Donne

In questi anni di programmazione del Trono over di Uomini e Donne, I telespettatori hanno avuto modo di vedere tanto trash. Infatti Gemma Galgani è stata la preda preferita di Tina Cipollari che più volte le ha fatto dei gavettoni.

Ma anche la dama torinese ha dato del duo, ad esempio la scorsa stagione quando è rimasta praticamente in mutande durante una sfilata sulla passerella. Ma stando ad alcune anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, sarebbero saltati fuori dei dettagli alquanto imbarazzanti.

Rumori e Gemiti imbarazzanti in bagno

Gemma Galgani, prima di liquidare definitivamente Juan Luis Ciano ha reso noto dei particolari sulla notte trascorsa insieme in un hotel di Torino. Sembra che il dentista napoletano durante la nottata avrebbe avuto dei problemi di stomaco tanto che dal bagno si sentivano degli strani rumori, tipo gemiti.

A quel punto la receptionist ha chiamato la camera di Gems per sincerarsi che nessuno dei due stesse male. Una confessione che non è piaciuta per niente al diretto interessato tanto che ha preso le distanze dalla piemontese.

Anche se lei gli ha dato il ben servito, l’uomo voleva comunque rimanere all’interno dello studio di Uomini e Donne. Ma successivamente la padrona di casa Maria De gli ha consigliato di allontanarsi.

La decisione di Maria De Filippi su Juan Luis Ciano

Maria De Filippi ha preferito mandarlo via perché Juan Luis Ciano si era presentato al Trono over di Uomini e Donne solo per corteggiare Gemma Galgani. Visto che la loro frequentazione non è andata a buon fine, sarebbe stato inutile farlo rimanere.

Inoltre Armando Incarnato lo ha smascherato con delle segnalazioni e un suo amico ha fatto sapere che si è recato al parterre senior solo per vincere una scommessa. Nel frattempo l’opinionista Tina Cipollari ha risposto male alla conduttrice pavese Maria De Filippi. Il motivo? Per via della bilancia, o veto che la vamp frusinate non voleva pesaresi visto che erano passati due giorni dal Natale.