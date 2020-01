Fabrizio Frizzi, spunta una lettera segreta: la reazione di Carlotta Mantovan

La lettera segreta scritta dal compianto Fabrizio Frizzi

Tra un paio di mesi ricorrerà il secondo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi. Infatti il 26 marzo del 2018 il conduttore romano veniva a mancare a causa di un tumore che gli ha causato un’emorragia cerebrale.

Qualche mese fa è spuntata una lettera che fino a quel momento era rimasta segreta. Si tratta di un bigliettino che il presentatore de L’Eredità aveva scritto ad Enzo Mirigliani, Padron di Miss Italia. Un pensiero per fargli auguri per il suo 90esimo compleanno.

La missiva resa nota da Patrizia Mirigliani, Padron di Miss Italia

La lettera segreta scritta da Fabrizio Frizzi e indirizzata all’ideatore della kermesse di bellezza era stata resa pubblica da Patrizia Mirigliani, figlia del compianto Enzo, tramite Il Messaggero.

La donna considera l’ex marito di Rita Dalla Chiesa come uno di casa. Il 60enne, infatti, era particolarmente legato a questa famiglia per via fi Miss Italia. Infatti Frizzi ha condotto diverse edizioni della manifestazione di bellezza e proprio lì nel 2001 conobbe la ragazza che poi sarebbe diventata sua moglie, Carlotta Mantovan.

Da questa unione è nata la piccola Stella che purtroppo non avuto modo di conoscere bene il padre. Nella missiva Fabrizio ricordava i bei momenti trascorsi con Mirigliani e lo ha ringraziato perché grazie a lui ha ritrovato l’amore.

La reazione di Carlotta Mantovan e Rita Dalla Chiesa alla lettera segreta

Patrizia Mirigliani ha voluto rendere nota la lettera segreta scritta da Fabrizio Frizzi in un giorno molto particolare. Successivamente la nuova Padron di Miss Italia ha scritto delle bellissime parole su Instagram indirizzate al compianto conduttore capitolino che ci ha lasciati a soli 60 anni.

In quell’occasione, però, le due donne che sono state al fianco dell’artista Rai hanno preferito di rimanere in silenzio. Stiamo parlando ovviamente di Carlotta Mantovan e Rita Dalla Chiesa. Mentre alcuni suoi amici e colleghi si sono molto emozionati. Tra questi anche Antonella Clerici e Carlo Conti che avevano in progetto di realizzare una trasmissione televisiva tutti e tre.