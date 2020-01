La Pupa e il Secchione e viceversa, De Benedetti a Stella Manente: “Sei la mia musa” (Foto)

E’ da poco iniziato il nuovo programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini La Pupa e il Secchio e viceversa. Una sorta di reality con sei belle ragazze che devono studiare accompagnati da sei intelligentissimi compagni di viaggio.

Tra i protagonisti ci sono Giovanni Tobia De Benedetti e Stella Manente. Ad onor del vero hanno iniziato separati il percorso ma pian piano le cose sono cambiate. La trasmissione è stata registrata qualche mese fa e quindi attualmente anche i protagonisti possono seguirla dalla televisione.

Come sempre accade in queste situazioni i social dei protagonisti diventano seguitissimi. Proprio su instagram c’è stato un dolce scambio di messaggi tra De Benedetti e Stella che mostra chiaramente l’affiatamento tra i due che hanno un rapporto evidentemente al di fuori della trasmissione.

Chi sono De Benedetti e Stella Manente

Giovanni Tobia De Benedetti e Stella Manente sono diventati subito protagonisti del programma La Pupa e il Secchio e viceversa. Lui è laureato in lettere classiche ed è un latinista. Ha insegnato all’Istituto Italiano di Studi Classici, assistendo i docenti proprio nell’insegnamento della lingua latina.

La sua più grande passione per il pianoforte l’ha spinto a partecipare al concorso nazionale della Fondazione Amici della Fenice di Venezia. Molto spesso posta sul suo profilo instagram alcune sue performance proprio al pianoforte, raccogliendo il consenso dei suoi amici e di quelli che pian piano stanno diventando sui fan.

La bellissima Stella, invece, è un’influencer e modella. Sono apparse subito le sue principali caratteristiche ovvero la classe e la sensualità che non sono passate affatto inosservate agli occhi dei secchioni. Tra i due, nonostante non fossero in coppia, si è creato subito un bel feeling. Lei ha dichiarato di essersi pentita quasi subito di non averlo scelto come compagno di viaggio in quest’avventura.

L’ascendente che Stella ha avuto su De Benedetti ha mandato in crisi Carlotta con la quale il secchione ha avuto più di una discussione. Dalle anticipazioni potrebbe esserci un cambiamento in qualche coppia nella prossima puntata. Ovviamente per scoprirlo sarà necessario attendere martedì prossimo.

La dedica di De Benedetti a Stella Manente

Giovanni Tobia De Benedetti ha postato sul suo profilo instagram un video nel quale si dilettava a suonare al pianoforte. E’ arrivato tempestivo il commento della bellissima Stella Manente che lo ha definito teneramente il suo artista. Il secchione ha ricambiato in maniera altrettanto dolce sostenendo che è proprio lei la sua musa ispiratrice.

Lo scambio di messaggi sui social ha, comprensibilmente, suscitato la curiosità dei follower che si sono chiesti se effettivamente i due faranno coppia nelle prossime puntate. Di certo De Benedetti e Stella sono rimasti in contatto anche al di fuori della trasmissione ed evidentemente hanno anche un ottimo rapporto.