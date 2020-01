Don Matteo 12 anticipazioni seconda puntata: nuova sfida per Sofia

Le anticipazioni di Don Matteo 12 annunciano nuovi casi da risolvere, problemi di coppia e due new entry. La seconda puntata della fiction con protagonista Terence Hill che andrà in onda su Rai 1 giovedì 16 gennaio, lascerà a bocca aperta i fan.

Il prete-detective accoglierà in canonica una bambina di 6 anni, mentre un uomo dal passato oscuro farà ritorno a Spoleto. Sofia dovrà affrontare qualcosa di più grande di lei.

Anticipazioni Don Matteo 12, trama seconda puntata: Sergio torna a Spoleto

Nella seconda puntata della 12esima stagione di Don Matteo, dal titolo ‘Non Nominare Il Nome Di Dio Invano’ conosceremo due nuovi personaggi. Una signora anziana confiderà al prete-detective di non essere più in grado di accudire la sua nipotina. Per tale motivo, gli chiederà di accogliere in canonica la piccola Ines. Sofia, intanto, sarà alle prese con un evento più grande di lei e che la legherà in modo indissolubile a Jordi.

I telespettatori scopriranno che Jordi è un ragazzo emarginato da tutti e che riesce a esprimere se stesso solo con il ballo. Nel frattempo, un 30enne misterioso e affascinante uscirà dal carcere dopo aver scontato 6 anni di pena. Sergio La Cava, un uomo dal passato oscuro, tornerà a Spoleto per un motivo ben preciso.

Replica prima puntata di Don Matteo 12: come e quando rivederla

Chi non è riuscito a seguire la prima delle 10 puntate di Don Matteo 12 potrà recuperarla in streaming online. Il servizio online che permette di guardare le puntate della propria serie televisiva preferita si chiama RaiPlay.

Tale servizio di streaming legale permette di rivedere comodamente la prima puntata della 12esima stagione di Don Matteo in qualsiasi momento della giornata. Chi preferisce vederla tramite tablet, smartphone e Smart Tv, deve scaricare l’applicazione gratuita di RaiPlay. Tale app consente agli utenti registrati di rivedere la prima puntata che è andata in onda giovedì 9 gennaio in prime time su Rai 1.

Spiacevole notizia per chi ama vedere le repliche in Tv. Per ora, la 12esima stagione di Don Matteo non verrà replicata su Rai Premium, come succede per alcune serie televisive trasmesse sui canali ufficiali della Rai.