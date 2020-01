Uomini e Donne, anticipazioni Trono over: torna Armando, Gemma Galgani lascia Marcello

Trono over: Armando porta la sua ex in studio

Stranamente mercoledì pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, l’appuntamento è stato quasi tutti dedicato ad Armando Incarnato.

Il cavaliere campano ha messo nuovamente piede all’interno dello studio dopo che la settimana scorsa Gianni Sperti ha mostrato una segnalazione. In pratica, stando alle parole dell’opinionista, il napoletano si vedeva fuori con una signora. Sembra proprio. però, che questa donna non è altro che la sua ex fidanzata.

Quindi l’uomo l’ha portata in trasmissione per farla testimoniare e fare capire al pubblico la sua buona fede. In puntata Incarnato ha parlato della loro relazione sentimentale che si è conclusa qualche anno fa e tuttavia sono rimasti in ottimi rapporti. Infatti lavorano insieme e ha fatto capire a Sperti di aver preso un abbaglio.

Veronica Ursida crede ad Armando Incarnato

Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, Veronica Ursida ha creduto alle parole di Armando Incarnato. Infatti la dama ha ammesso di provare un forte sentimento nei confronti del cavaliere partenopeo. Ma Gianni Sperti non ha creduto a nulla, anzi ha insinuato che i due si sono messi d’accordo prima.

Per questa ragione l’opinionista ha preteso i cellulari di entrambi per trovare delle tracce, ma controllando bene non ha trovato nulla di compromettente. Ovviamente questo ha scatenato una discussione in studio, dopo aver chiarito la sua posizione Veronica tornerà di nuovo insieme con Armando?

Uomini e Donne: Gemma lascia Marcello

Naturalmente nella nuova registrazione del parterre senior di Uomini e Donne non si poteva non parlare di Gemma Galgani. Quest’ultima dopo aver dato il ben servito a Juan Luis Ciano ha chiuso la frequentazione con Marcello.

Per quale ragione? Il cavaliere non ha voluto concedergli l’esclusiva, continuando a frequentare Anna Tedesco ed Antonella. La piemontese si pentirà di tale scelta? Sicuramente nelle prossime registrazioni arriverà un nuovo pretendente per il pilastro del Trono over di U&D.