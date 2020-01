Oroscopo Branko di oggi 9 gennaio 2020: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 9 gennaio porta notizie davvero curiose per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Cancro ci saranno sorprese d’amore e di lavoro. Per le persone dei Pesci sarà una giornata davvero magica. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di giovedì per tutti i segni zodiacali.

Branko oroscopo 9 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Il vostro è un segno che ha sempre voglia di amare, vivere e con la vittoria sempre in tasca. Luna in Cancro provoca un momento di solitudine, ma l’astro lunare farà un miracolo d’amore nel weekend. Gli sposati devono fare attenzione al malumore e devono evitare di parlare di lavoro.

Toro – L’aria frizzante di questa giornata risveglia cuore e corpo alle gioie dell’amore. Venere vi guarda con dolcezza, mentre la Luna propizia le unioni. Potete contare sull’appoggio di tutti i pianeti che toccano il lavoro e gli affari.

Gemelli – Giornata favorevole per il denaro, i beni materiali. Anche questa volta la Luna vi aiuta a non far crollare la posizione personale. Marte opposto s’intromette nella vostra vita di coppia, provocando stress e nervosismo. Il partner potrebbe stancarsi di voi, attenzione.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Protagonista di questa giornata è l’amore. Con la Luna piena non mancano sorprese per gli innamorati di fresca data e gli affetti tra i coniugi, anche se il matrimonio è sottosopra. Ci sono sorprese anche nel campo lavorativo.

Leone – La comunicazione è molto importante, non solo nei rapporti professionali ma anche nel matrimonio. Marte passionale può procurare nuovi incontri, soprattutto per gli uomini del segno.

Vergine – Sfruttate al massimo la bella e calda Luna, che illuminerà il campo degli incontri, sia affari che d’amore. Marte diventa ammaliatore, la donna del segno non saprà resistere alle richieste di un uomo, anche se non è proprio il suo tipo.

Previsioni di giovedì 9 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete un segno davvero forte che sa reagire bene alle provocazioni di alcuni pianeti, difficili per gli altri segni. In questa giornata, però, avete uno sguardo assente, non sapete cosa e chi guardare. Fate attenzione all’opposizione tra Luna e Sole, e dove mettete i piedi.

Scorpione – Giornata passionale, favoriti gli incontri inaspettati che possono unire due persone molto diverse tra loro. La Luna vi facilita il successo e rafforza la personalità. Fortuna nel campo economico.

Sagittario – Se siete stanchi e nervosi, è meglio aspettare che la Luna diventi piena, segnale di un avvenimento alle porte. Marte e Venere vi rendono molto seducenti e affascinanti.

L’oroscopo di Branko del 9 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna piena in Cancro toccherà le collaborazioni, rapporti stretti, matrimonio. Porterà agitazione e qualche esagerazione da parte vostra, ma il disturbo sarà più sentito nei rapporti professionali. Massima prudenza nella salute: digestione. Sì alle gite rilassanti.

Acquario – In questa giornata la Luna illumina il campo del lavoro ma dovete mantenere l’ottimismo a livelli ragionevoli. A volte la Luna e Venere vi fanno perdere il lume della ragione. La programmazione deve essere fatta a freddo, usando la razionalità e non i sentimenti. L’amore è ok.

Pesci – Avete già pianificato progetti di lavoro-affari da realizzare nella stagione del vostro compleanno, quindi Marte opposto non dovrebbe infastidirvi. Anche se si tratta di un transito difficile, il resto del cielo è dalla vostra parte. Giornata magica, ciò che toccate diventa oro.