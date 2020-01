Grande Fratello Vip, Taylor Mega attacca Antonella Elia: “Questo è l’ingresso che meritavi”

E’ iniziata ieri la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra le concorrenti che hanno preso parte al reality c’è anche Antonella Elia. Qualche settimana fa la soubrette è stata protagonista di alcune discussioni molto accese con Taylor Mega, ovviamente tutte a favor di telecamera. Prima a CR4 – La Repubblica delle Donne, la trasmissione di Piero Chiambretti, e a seguire a Live – Non è la D’Urso in prima serata su Canale 5.

La bella influencer, che aveva preso parte al reality più longevo della televisione italiana in versione vip lo scorso anno, non ha perso tempo ed è partita subito all’attacco. Nello specifico ha voluto rimarcare la qualità del suo ingresso nella casa rispetto a quello riservato dal Grande Fratello alla rivale. I fan di Mega si sono schierati tutti dalla sua parte sostenendone le ragioni, così come hanno fatto i follower della Elia.

Lo scontro tra Taylor Mega e Antonella Elia

Taylor Mega e Antonella Elia si sono incontrate qualche settimana fa nel programma di Piero Chiambretti “CR4 – La Repubblica delle Donne”, dove l’influencer era ospite con la sorella. La soubrette, invece, faceva parte del cast fisso della trasmissione. Quest’ultima ha attaccato duramente la biondissima influencer per le scelte fatte sui social dove spesso si mostra provocante e nelle sue foto lascia poco spazio all’immaginazione.

Tra le due sono volate parole grosse tanto che la sorella di Mega ad un certo punto ha preferito smettere di parlare, visti i toni che aveva preso la discussione. Antonella Elia aveva candidamente detto che non capiva il senso delle foto senza (quasi) senza veli postate su instagram. Dal canto suo l’influnecer ha difeso il lavoro che da tempo porta avanti con grande orgoglio.

A pochi giorni di distanza le due si sono ritrovate di nuovo, questa volta a Live – Non è la D’Urso. Taylor Mega era seduta sul divano al centro dello studio mentre Antonella Elia era in una delle cinque famigerate sfere. Anche in questa circostanza i toni della discussione si sono alzati con l’influencer che ha ricordato le foto senza veli, risalente a qualche anno fa della soubrette che ha risposto che le sue di certo non sono immagini artistiche.

L’attacco di Taylor Mega ad Antonella Elia

Come detto in precedenza, Antonella Elia ieri è entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il reality è sempre ricco di sorprese e così la soubrette non ha avuto la possibilità di entrare dalla famosa porta rossa bensì da una sorta di cunicolo buio e sporco. La povera Elia è giunta in una camera, all’interno della casa stessa, completamente colorata di blu.

L’influencer non ha perso tempo e ha preso in giro la malcapitata concorrente del Gf Vip. Taylor Mega ha scritto nella sua stories che quello è l’ingresso che Antonella Elia meritava, paragonandolo alla sua entrata trionfale nella scorsa edizione.