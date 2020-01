Uomini e Donne registrazione 8 gennaio: segnalazione su Anna, la donna nei guai

Nel corso della registrazione dell’8 gennaio di una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne sono accaduti numerosi colpi di scena. Come svelato da Il Vicolo della news, i colpi di scena non sono mancati. Ad animare parecchio le dinamiche del parterre ci ha pensato, ancora una volta, Gianni Sperti, il quale si è scagliato duramente contro Anna Tedesco.

La dama attualmente sta conoscendo Marcello, pretendente anche di Gemma e Antonella. L’opinionista, però, ha portato alla luce delle questioni che sembrerebbero oscurare la buona fede della Tedesco. Stando a quanto emerso, sembra che la dama abbia sponsorizzato il negozio del cavaliere sui social.

La segnalazione di Gianni su Anna durante la registrazione

Purtroppo, sta capitando sempre più spesso di assistere a dei percorsi farlocchi nel talk show di Maria De Filippi. Dalla registrazione di ieri di Uomini e Donne sono emerse delle gravi accuse contro Anna Tedesco, volto noto all’interno del parterre femminile del programma. Oltre che attaccare spesso Gemma, la donna sta generando scalpore anche per l’attuale frequentazione con Marcello.

Il cavaliere ha deciso di frequentare anche altre donne e, se da un lato, la Galgani non ha accettato questa condizione, la Tedesco pare non battere ciglio. Mentre i protagonisti erano seduti al centro dello studio a parlare della loro frequentazione, Gianni Sperti ha fatto menzione di una segnalazione su Anna. Sui social, infatti, sembra che la donna abbia fatto della pubblicità al negozio di Marcello.

Caos a Uomini e Donne: baci, liti e decisioni

Questo, dunque, ha immediatamente aperto la pista del business e dell’essere in trasmissione solo per farsi vedere. La dama, ovviamente, ha provato a smentire le accuse e a giustificare il suo comportamento, ma la sua versione non si è rivelata molto credibile, specie per Gianni. Altro intrigo della registrazione dell’8 gennaio di Uomini e Donne ha riguardato Armando. Il cavaliere è tornato in studio con la sua ex Jeannette, la quale ha chiarito come stessero le cose tra loro.

Al termine del loro racconto, Veronica ha deciso di continuare a frequentare il cavaliere, generando molte perplessità. Infine, Erik sta frequentando l’altra Valentina e tra i due pare sia scattato anche un tenero bacio.