Polemica contro il Grande Fratello VIP: “Ma che problemi avete? Solo business” Ecco cosa è successo

Ieri sera, mercoledì 8 gennaio, ha debuttato la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello VIP ed è già scoppiata una polemica Nel corso della puntata, infatti, molte pagine di gossip si sono divertite a commentare live le dinamiche che si sono create e non sono mancate le prime accuse contro il reality show.

Nel caso specifico, la pagina Instagram Gossippandosultrash ha sollecitato i fan ad esprimere opinioni in merito all’ingresso ipotetico di Serena Enardu in casa. Sono stati davvero molti a commentare in modo decisamente negativo l’iniziativa. Vediamo cosa è successo.

Serena Enardu potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello VIP

Tra gli ingressi in casa più attesi c’è stato, sicuramente, quello di Pago. Il protagonista, prima di varcare la soglia della porta rossa, ha dichiarato di aver accettato questa esperienza per ragioni economiche e per dimenticare Serena. Ebbene, l’argomento non è potuto non venire fuori in occasione della prima puntata del reality show. Alfonso Signorini, infatti, ha spiazzato tutto chiamando in studio proprio la Enardu.

La donna è stata messa al televoto e il pubblico ora dovrà decidere se farla entrare in casa oppure no. Lei ha dichiarato di avere voglia di parlare con Pago per chiarire alcuni punti in sospeso. Il concorrente, invece, ignaro di quanto stesse accadendo in studio, ha dichiarato pubblicamente di non avere più nulla da dire alla sua ex fidanzata. La questione, dunque ha subito generato una polemica contro il Grande Fratello VIP.

Polemica contro la decisione della produzione

Molti telespettatori, infatti, hanno accusato la produzione del reality show di voler solo marciare sulla vicenda facendo del business. Molte pagine di gossip, su Instagram, hanno commentato la cosa generando pesanti critiche da parte dei telespettatori. Secondo il punto di vista di molti, infatti, l’ipotetico ingresso di Serena sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di Pago, il quale ha palesemente detto di non volerla incontrare.

Inoltre, la polemica è nata perché sembra assurdo che i due abbiano necessità di chiarire proprio adesso che il cantante è nella casa del Grande Fratello VIP. Se avessero avuto davvero delle cose da dirsi, avrebbero potuto farlo al di fuori delle telecamere. Per tale ragione, il GF VIP è stato accusato di voler fare solo business.