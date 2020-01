Silvia Toffanin in bikini, lato B da urlo e curve bollenti: la Foto semi nuda manda i fan in delirio

Tutti siamo abituati a vedere Silvia Toffanin sempre vestita in modo elegante e mai volgare. La compagna di Pier Silvio, dopo il debutto come letterina a Passaparola è riuscita a conquistare il pubblico italiano ottenendo un programma tutto suo.

I telespettatori, infatti, seguono con amore e dedizione Verissimo in onda da anni su Canale 5, il sabato pomeriggio. A parte la sua carriera in grande crescita, Silvia ha sorpreso tutti con degli scatti bollenti in bikini.

Silvia Toffanin manda in delirio i suoi fan mettendo in mostra il suo lato B

Silvia Toffanin è una donna molto bella ma allo stesso tempo riservata. Vederla in costume da bagno è un più unico che raro. In queste foto, però, è in tutto il suo splendore, con un fisico perfetto e un lato b davvero da fare invidia a chiunque. Se ai tempi del suo esordio nel programma Passaparola di Gerry Scotti era stupenda, oggi a distanza di 10 anni la sua bellezza è rimasta uguale.

La conduttrice di “Verissimo”, a 39 anni può dirsi davvero fortunata. Infatti, come si vede dall’immagine sottostante, sfoggia un bikini davvero perfetto: gambe e braccia toniche e addominali praticamente scolpiti. Di sicuro per avere un corpo così, si allena tantissimo, abbinando una corretta alimentazione. (Continua dopo la foto)

L’amore con Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Insieme da tantissimi anni, la coppia non è mai stata oggetto di critiche e tanto meno di pettegolezzi. Entrambi, molto riservati e amanti della della vita mondana, i due riescono a portare avanti la loro relazione in odo sereno e tranquillo.

Silvia è una donna in carriera e nonostante i suoi impegni televisivi mette sempre al primo posto la sua famiglia e i suoi due bambini. Proprio per stare accanto a loro, l’ex letterina ha rifiutato due conduzioni in prima serata.

Intanto, nelle ultime settimane si è parlato tanto di un matrimonio segreto avvenuto tra lei e il Vice Presidente del gruppo Mediaset. A quanto pare, però, la notizia è solamente una bufala e a smentire il pettegolezzo è proprio Alberto Dondolo.