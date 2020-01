Alfonso Signorini confessa: ecco cosa gli ha detto Ilary Blasi prima del GF VIP (FOTO)

Ilary Blasi ha passato il testimone ad Alfonso Signorini per la conduzione della quarta edizione del Grande Fratello VIP. Ai microfoni del sito TvBlog, il neo conduttore ha confessato cosa si sono detti in privato i due protagonisti ad un passo dall’inizio del reality show.

La moglie di Francesco Totti ha reso anche pubblico il suo in bocca al lupo verso l’amico e collega. Tra le sue Instagram Stories, infatti, sono presenti delle foto dedicate proprio al debutto di Signorini. Tuttavia, la showgirl ha palesato la sua stima anche in privato con un messaggio molto divertente.

Ecco il messaggio privato della Blasi per Signorini

Ieri è finalmente salpata la nave del Grande Fratello VIP 4 e le vele si sono spiegate. Ad ogni modo, gli ascolti non sono stati proprio eccelsi, dato che la vittoria se l’è aggiudicata la serie Heidi su RAI 1.

Ad ogni modo, per il direttore di Chi è stata comunque una soddisfazione immensa essere alle redini di un reality così importante. Nel corso di un’intervista con TvBlog, Alfonso Signorini ha svelato di aver sentito tutte le vecchie conduttrici del reality in questione, tra queste il messaggio più bello è stato di Ilary Blasi.

La simpatica showgirl, infatti, non ha potuto fare a meno di fargli un in bocca al lupo facendo anche una battuta. Ilary, infatti, ha detto di aver passato ad Alfonso lo scettro di regina anche se, pure nelle edizioni passate, la vera regina della casa è sempre stato lui. Insomma, un augurio che ha fatto molto sorridere il neo conduttore.

Gli auguri pubblici di Ilary per Alfonso

Ilary Blasi, inoltre, ha reso anche pubblico il suo augurio ad Alfonso Signorini attraverso delle Instagram Stories presenti sul suo profilo. (Continua dopo le foto)

Il direttore di Chi, inoltre, ha spiegato di aver contattato le precedenti conduttrici, ma non per ricevere da loro dei consigli, poiché crede di non averne bisogno. Il motivo per il quale si è messo in contatto con loro risiede in puro divertimento e curiosità di sapere le loro considerazioni.

Dopo un inizio buono, ma non entusiasmante, non ci resta che vedere cosa accadrà nella seconda puntata del reality show, in onda venerdì 10 gennaio sempre su Canale 5.