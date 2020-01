Grande Fratello Vip, la frecciatina di Cristiano Malgioglio:”Gli opinionisti? Adoro le loro poltrone” (Foto)

E’ iniziato ieri il Grande Fratello Vip quest’anno condotto da Alfonso Signorini che ha voluto al suo fianco come opinionisti Wanda Nara e Pupo. I due si sono presentanti al pubblico facendo battute reciproche e interagendo con i concorrenti. Comprensibilmente sui social il pubblico si è diviso tra chi ha apprezzato l’atteggiamento dei due e chi invece preferiva quanto fatto nelle edizioni precedenti.

A proposito di edizioni precedenti non si è fatta attendere la frecciatina di Cristiano Malgioglio. Il cantante ha ricoperto il ruolo di opinionista nella scorsa edizione del reality più longevo della televisione in versione nip, condotto da Barbara D’Urso a fianco di Iva Zanicchi. Anche in questo caso i social si sono scatenati con decine di commenti e like.

Cristiano Malgioglio e il Grande Fratello

Cristiano Malgioglio ha un rapporto abbastanza particolare con il Grande Fratello. Il cantante ha partecipato alla seconda edizione del reality in versione vip come concorrente. I protagonisti di quell’edizione sono stati tra gli altri: Luca Onestini, Raffaello Tonon, Aida Yespica, Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez. Il vincitore è stato Daniele Bossari che ha emozionato il pubblico con la proposta di matrimonio alla sua Filippa Lagerback in diretta televisiva.

Cristiano Malgioglio si è fatto conoscere dal grande pubblico con il suo carattere ironico e irriverente. Ha intrattenuto i compagni d’avventura e i telespettatori con la sua simpatia e le sue canzoni. Nonostante non sia riuscito a trionfare è stato l’assoluto protagonista del Grande Fratello vip 2.

A distanza di alcuni mesi è stato scelto da Barbara D’Urso come opinionista insieme a Iva Zanicchi. Con i suoi look stravaganti ha partecipato con grande coerenza e precisione alle varie vicende che si sono succedute. Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di una sarcastica battuta sui social, proprio riferendosi a Wanda Nara e Pupo.

La frecciatina di Cristiano Malgioglio

Come detto in precedenza, nella prima puntata del Grande Fratello Vip 4 si sono presentati anche i due opinionisti. Nonostante qualche battuta di troppo e qualche incomprensione Wanda Nara e Pupo hanno partecipato con grande attenzione alle poche cose che in realtà sono accadute.

A Cristiano Malgioglio, però, probabilmente lo spettacolo non è piaciuto troppo, con particolare riferimento proprio agli opinionisti. A pochi minuti dall’inizio della trasmissione, infatti, sul profilo twitter del cantante è comparsa una frase nella quale ha spiegato di adorare il colore delle poltrone degli opinionisti. Una battuta che non è passata inosservata. Il web, comprensibilmente, si è spaccato tra chi ha appoggiato l’idea di Malgioglio, probabilmente preferendo lui nei panni di opinionista, e chi ha difeso l’operato di Pupo e Wanda Nara.