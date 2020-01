Cristel Carrisi, la confessione choc su Ylenia: ‘Indossavo i suoi vestiti”

Cristel Carrisi, in occasione della messa in onda 55 passi nel Sole è tornata al centro dell’attenzione mediatica.

La figlia di Al Bano, di recente ha parlato dell’assenza della sorella Ylenia la quale, secondo lei, è un angelo custode. L’ultimo sfogo è arrivato direttamente nel salotto di Maria Venier dove con lacrime e commozione si è confessata a cuore aperto.

Ecco come ho superato il dolore per la scomparsa di Ylenia

Cristel Carrisi nonostante siano trascorsi 26 anni dalla scomparsa di Ylenia continua a pensarla costantemente. Negli ultimi mesi, infatti, si è parlato tantissimo della primogenita dei due artisti e di cosa le sia potuto accadere realmente. Cristel ha spiegato che per colmare il dolore e l’assenza della sorella ha cercato di chiudere tutto in un cassetto e su consiglio di Romina Junior si è rivolta ad uno specialista.

Stando al suo racconto, per liberarsi da quel tormento, la prima volta che è andata dallo psicologo ha pianto per un ora intera. Con il tempo, però, ha metabolizzato seriamente cosa è successo e arrivata all’età di 15 anni ha iniziato a interrogarsi su quanto accaduto. L’unica certezza che aveva era che Ylenia non fosse più con lei e senza credere nella religione la vedeva come un angelo. Spesso per sentirla vicina indossava i suoi abiti e metteva il proprio profumo.

Il drammatico racconto di Cristel

Un racconto drammatico quello di Cristel Carrisi che oltre a commuovere lei in prima persona ha lasciato tutto lo studio di Domenica In senza parole. Di quel brutto periodo, la giovane ricorda solo che in casa nessuno parlava e che ogni volta che si parlava di Ylenia al telegiornale la madre piangeva a singhiozzi.

Se Cristel pensa che sua sorella sia un angelo, Romina Power non ha la sua stessa idea. Secondo la cantante italoamericana, la sua bambina è ancora in vita e vive da qualche parte nel mondo. Nonostante i tanti avvistamenti e le numerose false speranze, ad oggi nessuna notizia ha portato ad una pista certa e per ora non resta altro che continua a sperare.